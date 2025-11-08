VIDEO BiH borac srušio Rusa nevjerojatnim potezom: Suci ga diskvalificirali

Nevjerojatan potez izveo je Anes Bostandžić, član reprezentacije Bosne i Hercegovine u karateu, na turniru u Moskvi. Bostandžić je sjajnom kombinacijom srušio protivnika koji je nezgodno pao i ozlijedio vratnu kralježnicu zbog čega je Bostandžić na kraju i diskvalificiran. Ruski borac je unatoč tome već sutradan nastupio u borbi za medalju.

Meč je bio u kategoriji do 84 kilograma, a Bostandžić je u trenutku prekida vodio sa 6:3 24 sekunde prije kraja borbe. Njegov potez Bostandžićev tim je opisao kao kombinaciju ura mawashi geri (rotirajući udarac u glavu) i ashi barai (rušenje). Publika i suci hvalili su njegov potez ističući sjajnu kontrolu, brzinu i preciznost. Organizatori su ozlijeđenom ruskom borcu poželjeli brz oporavak.

- Ono što je ovaj borac radio na natjecanju jednostavno je šokiralo i zaprepastilo sve gledatelje, suce, sportaše i goste natjecanja! Nevjerojatna brzina, jedinstveno filigranska tehnika, potpuna kontrola tijela i sposobnost pobijediti baš svakoga! Anes je napravio opasan zahvat, izvevši podmetanje noge u trenutku udarca u glavu protivnika iz Rusije, ura mawashi geri.

Podmetanjem ashi barai na potpornoj nozi, uz okret, došlo je do udarca glavom o tatami… To je rezultiralo diskvalifikacijom, a sportaš iz Rusije zadobio je ozbiljnu ozljedu vratnog dijela kralježnice. Poželimo Rusu brz oporavak. Želimo Anesu sreću i da postane svjetski prvak! Nova nadolazeća zvijezda WKF karatea! - napisali su na stranici Freedom Karate i dodali video završnice meča.



