VIDEO Fjodor eksluzivno za VL: 'Mirko, spreman sam za borbu u Beogradu'

Dva dana nakon velike press konferencije, uvodne u 49. Svjetsko prvenstvo u sambu, ambasador tog borilačkog sporta Fjodor Jemjeljanjenko družio se s užim krugom novinara, točnije njih sedmero, među kojima je bio i Večernjakov reporter.

A Fjodor je nama u kameru i mikrofon kazao da se doista nada da će se najavljena borba između njega i Mirka Filipovića uistinu i dogoditi. I to u Beogradu, u ožujku ili travnju.

- Mirko, dragi moj prijatelju. Nadam se da si počeo trenirati i da ćemo se doista boriti te da će naši poklonici uživati u našoj borbi kao i u onoj prije 20 godina.

Bi li to bila ekshibicijska ili stvarna borba?

- Ja sam spreman za stvarnu borbu.

I mi se nadamo da se ta borba dogodi.

- Daj Bog. Moj veliki pozdrav mojim hrvatskim fanovima.

