Sprema se spektakl!

VIDEO Fjodor eksluzivno za VL: 'Mirko, spreman sam za borbu u Beogradu'

VL
Autor
Dražen Brajdić/BIŠKEK
08.11.2025.
u 10:23

Mirko, dragi moj prijatelju. Nadam se da si počeo trenirati i da ćemo se doista boriti te da će naši poklonici uživati u našoj borbi kao i u onoj prije 20 godina, poručio je Fjodor Jemjeljanjenko svom velikom hrvatskom rivalu

Dva dana nakon velike press konferencije, uvodne u 49. Svjetsko prvenstvo u sambu, ambasador tog borilačkog sporta Fjodor Jemjeljanjenko družio se s užim krugom novinara, točnije njih sedmero, među kojima je bio i Večernjakov reporter.

A Fjodor je nama u kameru i mikrofon kazao da se doista nada da će se najavljena borba između njega i Mirka Filipovića uistinu i dogoditi. I to u Beogradu, u ožujku ili travnju.

- Mirko, dragi moj prijatelju. Nadam se da si počeo trenirati i da ćemo se doista boriti te da će naši poklonici uživati u našoj borbi kao i u onoj prije 20 godina.

Bi li to bila ekshibicijska ili stvarna borba?

- Ja sam spreman za stvarnu borbu.

I mi se nadamo da se ta borba dogodi.

- Daj Bog. Moj veliki pozdrav mojim hrvatskim fanovima.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

S obzirom na to da je ovaj Večernjakov novinar bio u prilici Fjodoru postaviti niz pitanja na temu njegova mogućeg okršaja s Cro Copom to je nešto što možete pročitati u našem nedjeljnom print izdanju i na webu Večernjeg lista.

Ključne riječi
Cro Cop Fedor Sambo

Komentara 9

TR
Trgovac
10:44 08.11.2025.

Glupost.Mirko je imao tesku ozljedu i svaki ozbiljan udarac u glavu ga moze poslati u grob. To je bio i razlog zasto se povukao.

Avatar rubinet
rubinet
10:44 08.11.2025.

Od svih mjesta na svijetu, a ima ih na milijune, Dotičnik odabrao baš to.

Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
10:36 08.11.2025.

Prebit ce ga stapom za hodanje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

