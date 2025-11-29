Hrvatska publika žestoko izviždala Izraelca pa zapjevala 'Geni kameni'

Atmosfera u varaždinskoj Areni na večerašnjem FNC događaju bila je jedna od najnapetijih u posljednje vrijeme. Od samog izlaska boraca bilo je jasno da će dvoboj između hrvatskog borca Antuna Račića i izraelskog protivnika Italya Tratnera imati snažan naboj. Publika je Izraelca dočekala glasnim zvižducima, koji su se nastavili tijekom cijelog meča.

Izraelac je na početku čak triput udarcem nogom pogodio Račića u međunožje, no sudac unatoč očitim prekršajima nije završavao borbu. Svaki takav udarac izazvao je snažnu reakciju publike, a posebno je glasno bilo kada se snimka spornih situacija pojavila na velikom ekranu. Dvoranom su odjekivali zvižduci, a nezadovoljstvo sudčevim odlukama bilo je jasno.

Unatoč ozljedi i vidljivom šepanju, Račić je u nastavku uspio preokrenuti borbu i svladati protivnika, što je izazvalo eksploziju oduševljenja u prepunoj Areni. Gledatelji su skočili na noge, a cijela dvorana spontano je zapjevala “Geni kameni”.

Nakon borbe Račić je emotivno istupio pred kamerama, otkrivši da mu je nedavno preminuo rođak te da, zbog priprema za meč, nije mogao biti na sahrani. "Ova pobjeda je za njega", rekao je, dodajući da su mu uspomena na rođaka i energija publike dali snagu za koju nije ni znao da je ima.