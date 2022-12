VIDEO Beograđani podijeljeni oko ishoda polufinala: 'Svakako navijam da Hrvatska prođe dalje', 'Hrvati su imali sreće'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20 sati protiv Argentine igra polufinale Svjetskog prvenstva. Pobjednik će se, jasno, u posljednjoj utakmici boriti za zlatni trofej Mundijala, a provjerili smo kakve nam šanse daju u susjedstvu. Porazgovarali smo s nekoliko ljudi na ulicama Beograda, kao i sportskom novinarkom Mašom Vukovićem.

- Najbolje igra Hrvatska. Vidjet ćemo, bit će neizvjesno. Dosta je argentinskih navijača, ali hrvatska je tvrda reprezentacija, ali možda opet prođe na penalu. Navijam za Hrvatsku. I Francusku. Ali možda i Messi iznenadi. Pratio sam Svjetsko prvenstvo. Perišić je dobar - rekao je mladić koji je probio led.

Drugi gospodin kojeg smo zaustavili istaknuo je Marokance kao ekipu koja igra najbolji nogomet.

- Što će biti? Mislim da će opet biti produžeci, ovog puta škakljivo. Prvo navijam za dobar nogomet. Nemam ništa protiv toga da susjedi pobjede. Najbolji nogomet za mene igra Maroko. Hrvatska, naravno - odabrao je svog favorita.

Foto: EXPA/EXPA RUS, FIFA WM 2018, Argentinien vs Kroatien 21.06.2018, Kaliningrad Stadion, Kaliningrad, RUS, FIFA WM 2018, Argentinien vs Kroatien, Gruppe D, im Bild LIONEL MESSI LUKA MODRIC // during Group D match between Argentina and Croatia of the FIFA Worldcup Russia 2018 at the Kaliningrad Stadion in Kaliningrad, Russia on 2018/06/21. EXPA Pictures © 2018, PhotoCredit: EXPA/ Newspix/ Lukasz Skwiotr"nr"n*****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, TUR, SUI, SWE, ITA only***** EXPA/ Newspix/ Lukasz Skwiot

Na red su došle i dvije djevojke, koje su priznale da baš i ne gledaju Svjetsko prvenstvo.

- Ne pratimo baš nešto. Messi igra u Argentini. Modrić, Kovačić… - pokušale su nabrojati nekoliko igrača.

Nisu svi od onih koji su dali svoju prognozu, međutim, prognozirali pobjedu Hrvatske.

- Moj brat živi u Zagrebu. Gledao sam gotovo sve utakmice. Po meni je najviše pokazao Brazil, iako je izgubio utakmicu. Najviše su dali. To što su ispali je zahvaljujući hrvatskom golmanu, koji je odlično branio. Praktički su iz jednog šuta na gol Brazila dali gol. Mislim da će Argentina proći. Teško se može ponoviti dva puta da Hrvati imaju toliko sreće - zaključio je.

Novinarka Vuković prednost daje vatrenima.

- Svi željno iščekujemo polufinale i kasnije finale. Nekako se stječe dojam da, ukoliko hrvatska reprezentacija izbori produžetke, a kasnije i penale, da su velike šanse da ekipa Zlatka Dalića prođe dalje. Međutim, s druge strane je Leo Messi koji, čini se, igra nikad bolji reprezentativni nogomet. (...) Svakako navijam da Hrvatska prođe dalje, da opet gledamo finale Hrvatska - Francuska.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista