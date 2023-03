VIDEO Argentinski vratar pokajao se zbog ružnog poteza iz Katara: Stvarno to nisam trebao napraviti

Argentina je osvojila Svjetsko prvenstvo u Kataru, na kojem je uzela i gotovo sva individualna priznanja. Nedostajala im je jedino Zlatna kopačka, koja je otišla u ruke Kylianu Mbappeu. Iako se kao o potencijalnim dobitnicima govorilo o Dominiku Livakoviću i Marokancu Bonu, nagradu za najboljeg vratara dobio je argentinsku čuvar mreže Emiliano Martinez (30). Međutim, vratar Aston Ville svojim je ponašanjem tijekom dodjele izazvao žestoke kritike jer je Zlatnu rukavicu proslavio uz nepristojnu gestikulaciju.

Martinez je bio jedan od junaka finalnog raspucavanja između Argentine i Francuske, obranio je penal Kingsleyju Comanu i tako pogurao gaučose do svjetskog trona. Ipak, kroz turnir se nije proslavio zbog spornog ponašanja i vrijeđanja Mbappea, a sada je za portal Goal prokomentirao upravo najsporniji trenutak, potez sa Zlatnom rukavicom. Zanimljivo, zbog svega se pokajao.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Smiješno je. To nije nešto čime se ponosim, ali nije me bilo briga za ništa. Istu sam proslavu imao kada smo osvojili Copa Americu. Zbog kritika, to je jedina stvar koje se ne ponosim sa Svjetskog prvenstva. Stvarno to nisam trebao napraviti - rekao je Martinez.

Hrvatska je protiv Argentine pala u polufinalu (3:0), a golove su nam zabili Leo Messi i dvostruki strijelac Julian Alvarez. Nismo uspjeli svladati Martineza, koji se u finalu istaknuo i obranom udarca Randalu Kolu Muaniju, koji je na kraju susreta išao jedan na jedan s vratarom.

Martinez je karijeru započeo u Independienteu, da bi ga 2010. za milijun i pol eura kupio Arsenal. Branio je za rezerve, dugo se probijao do prve momčadi, ali pravu priliku u udarnom sastavu nije dobio pa prije 2020. za 17 milijuna eura prelazi u Aston Villu, gdje je i danas. Pričalo se o njegovom transferu, ali u zimskom prijelaznom roku nije napustio klub.