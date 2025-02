VIDEO Američka himna izviždana u Montrealu, niz šakačkih obračuna Kanađana i Amerikanaca

Američka hokejaška reprezentacija sastavljena od igrača iz NHL-a pobijedila je momčad Kanade s 3-1 na Turniru nacija u Montrealu, što je ovogodišnja zamjena za tradicionalan NHL All-Star tjedan, i tom se pobjedom prva plasirala u finale. Sjevernoamerički hokejaški derbi nije imao nikakve značajke revijalne utakmice. Štoviše, uoči početka dvoboja kanadski navijači su izviždali američku himnu, što je postao čest slučaj na NHL utakmicama otkako je Donald Trump ponovno preuzeo dužnost američkog predsjednika te izjavio da bi za Kanadu bilo najbolje da postane 51. američka savezna država. Zvižduci američkoj himni su ovoga puta bili još glasniji, jer je dvoboju u Montrealu nazočio i kanadski premijer Justin Trudeau.

Naelektrizirana atmosfera s tribina prenijeta je i na led, gdje su ljubitelji hokeja, osim igračkog umijeća, mogli vidjeti i nekoliko klasičnih šakačkih obračuna nakon samo devet sekundi od prvog podbacivanja pločice. Prvi su se sukobili Kanađanin Brandon Hagel i Amerikanac Matthew Tkachuk. Ubrzo su udarce izmijenili Matthewov brat Brady i Sam Bennett, a onda se i Colton Parayko potukao s J. T. Millerom.

Što se hokeja tiče, Amerikanci su pokazali više, a najzaslužniji za njihovu pobjedu bio je dvostruki strijelac Jake Guentzel. Jedan pogodak i asistenciju dodao je Dylan Larkin. Connor McDavid je bio jedini strijelac za Kanadu, koja je njegovim golom povela u 6. minuti, ali do kraja dvoboja domaći igrači više nisu uspjeli svladati američkog vratara Connora Hellebuycka (25 obrana).

Američka reprezentacija je u prva dva nastupa na Turniru nacija ostvarila dvije pobjede i sa šest bodova je osigurala nastup u finalnom dvoboju, koji će u četvrtak biti odigran u Bostonu. Preostale tri reprezentacije su bodovno izjednačene, nakon što su Finci u Montrealu svladali Šveđane s 4-3 u produžetku. Kanađani su u prvom kolu u produžetku svladali Šveđane pa sve tri reprezentacije imaju po dva boda. Koja će reprezentacija igrati protiv američke izabrane vrste u finalu znat će se nakon utakmica koje će u ponedjeljak biti odigrane u Bostonu, a u kojima se sastaju Kanada - Finska (19 sati) te SAD - Švedska (2 sata u noći na utorak po srednjoeuropskom vremenu).

