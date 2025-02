Moramo se tresti i protiv Gorice? Oko jedne stvari u Dinamu ima još jako puno posla...

Kaj se moramo tresti i protiv Gorice, upitao nas je jedan poznanik u Maksimiru na poluvremenu kad je na semaforu susreta Dinama i velikogoričkog kluba stajalo 1:1. No, očito je da se navijači plavih u posljednje vrijeme moraju 'tresti' u susretima sa svim suparnicima, pa zar nije bilo tako i protiv Bjelovara u kupu, kluba iz trećeg razreda našeg nogometa kojem prvenstvu u Drugoj HNL još nije ni počelo?

Ne bi se plavi navijači tako morali nervirati i strepiti da imaju čvršću obranu, da ne primaju pogotke iz rijetkih prilika suparnika. No, taj će segment igre trener Fabio Cannavaro morati još posložiti. Protiv Gorice su si plavi, kao što je to i običaj, sami 'skuhali' taj primljeni pogodak, izgubljena lopta, loše postavljeni stoperi i to će onda svaki suparnik vjerojatno iskoristiti. Osim tog primljenog pogotka, Gorica plavima nije tijekom ostalog dijela susreta ozbiljnije napakostila, čak su i tri stopera, Theophile, Mmaee i Torrente djelovali dobro, ali što vrijedi kad su opet bili loši kod tog primljenog pogotka.

Ono što može veseliti plave je da su upisali tri pogotka i uknjižili tri važna boda. Konačno su iskoristili remi Hajduka i približili mu se na samo tri boda, iako su mogli doći i malo bliže jer je Istra bila blizu tomu da Splićani ostanu i bez tog jednog boda. Vidjet ćemo kako će Rijeka proći u Osijeku, ali plavi sve više ovise samo o sebi, a to su si željeli kad su bili u poziciji da zaostaju ozbiljniji broj bodova.

Dinamo je u subotu u hladnom Zagrebu bio dobar, nije to bilo odlično, ali je bilo dosta dobro. Ono što smo vidjeli moglo bi mirisati na želje Fabija Cannavara koji je nagovijestio da želi presing, visoko napasti suparnika, okomitiji i brži protok lopte i to se djelomično u ovom susretu moglo vidjeti. Dinamo je doista pritiskao, pogotovo nakon što je gubio, pa onda i većim dijelom drugog poluvremena sve dok nije došao do preokreta.

Na ruku plavima išla je činjenica da je Dinamo imao igrača više, ali često je to baš i otežavajuće jer se suparnik još više zgusne, još ga je teže probiti. Momčad se, kako je znao reći naš dragi Ćiro Blažević, dodatno 'galvanizira'. Plave to nije omelo, igrali su jako borbeno, pritiskali, odmah po izgubljenoj lopti su 'grizli', vraćali posjed i onda vrebali prilike za pogotke. Do njih su i došli jer su to i zaslužili. Nije uvijek bilo tako, neće uvijek ni biti koliko god želje uložili, kao što im se to nije vratilo u Osijeku, ali u velikoj većini slučajeva, to će im se isplatiti. Vidjeli smo protiv Gorice solidan dio onoga što je Cannavaro najavljivao, a sad je na plavcima u seriji teških utakmica i derbija da to pokažu protiv najjačih suparnika u našem nogometu, Rijeke, Osijeka (kup) i Hajduka.