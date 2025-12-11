Naši Portali
BREAKING
ZANIMLJIV DETALJ

VIDEO Jeste li primijetili što je Betisova zvijezda napravila u Maksimiru? O ovome će se pričati

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.12.2025.
u 19:20

Prije početka utakmice u glavnoj ulozi bio je Brazilac Antony, 30 milijuna eura vrijedna Betisova zvijezda koji je stigao iz Manchester Uniteda

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 6. kolu Europske lige na Maksimiru igraju protiv Betisa, šestoplasirane momčadi španjolske La Lige. Plavi su u posljednje dvije utakmice u Europskoj doživjeli dva teška poraza, prvo na Maksimiru 3:0 od Celte Vigo, a zatim u gostima kod Lillea 4:0.

Prije početka utakmice u glavnoj ulozi bio je Brazilac Antony, 30 milijuna eura vrijedna Betisova zvijezda koji je stigao iz Manchester Uniteda, tijekom intoniranja himne Europske lige ostao je samo u dresu, skinuo je trenirku i ogrnuo dječaka ispred sebe da se ne smrzava.

Video možete vidjeti OVDJE.

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima
Ključne riječi
Europska liga Antony Betis Dinamo

Komentara 2

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
19:40 11.12.2025.

Vau!

Avatar spin
spin
20:35 11.12.2025.

Mamiću, spašavaj!!! Ovi poima nemaju :)

