VIDEO Jeste li primijetili što je Betisova zvijezda napravila u Maksimiru? O ovome će se pričati

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 6. kolu Europske lige na Maksimiru igraju protiv Betisa, šestoplasirane momčadi španjolske La Lige. Plavi su u posljednje dvije utakmice u Europskoj doživjeli dva teška poraza, prvo na Maksimiru 3:0 od Celte Vigo, a zatim u gostima kod Lillea 4:0.

Prije početka utakmice u glavnoj ulozi bio je Brazilac Antony, 30 milijuna eura vrijedna Betisova zvijezda koji je stigao iz Manchester Uniteda, tijekom intoniranja himne Europske lige ostao je samo u dresu, skinuo je trenirku i ogrnuo dječaka ispred sebe da se ne smrzava.

Video možete vidjeti OVDJE.