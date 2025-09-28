Veteran NBA lige Al Horford postaje prvi centar Golden State Warriorsa

Al Horford, 39-godišnji košarkaš koji iza sebe ima 18 sezona u NBA ligi, trebao bi postati prvi centar Golden State Warriorsa, s kojima je postigao usmeni dogovor o višegodišnjem angažmanu, izvijestio je u nedjelju američki sportski portal ESPN.

Prema izjavi Horfordovog zastupnika Jasona Glushona, Warriorsi čekaju odluku Jonathana Kuminge, koji je u statusu ograničenog slobodnog igrača, kako bi dogovorili posljednje detalje Horfordovog ugovora.

Sam igrač se objavom na društvenoj mreži X u nedjelju oprostio od Boston Celticsa, u kojima je proveo sedam od posljednjih devet sezona i osvojio naslov NBA prvaka 2024. godine.

Al Horford je tek jedan od četvorice igrača koji su u NBA ligi uspjeli ubaciti 900 ili više trica te podijelili 1300 ili više blokada. Preostala trojica su Rasheed Wallace, Brook Lopez i Clifford Robinson.

Horfordove igračke karakteristike bi se trebale dobro uklopiti u momčad kojoj su predvodnici Stephen Curry, Jimmy Butler III i Draymond Green. Ovaj pokretljivi krilni centar je u posljednje tri sezone redovito ubacivao više od 100 trica uz 41% uspješnosti.

Prošle sezone je u Celticsima odigrao 60 utakmica, a u njih 42 je bio u početnoj postavi. Imao je prosjek od 9,0 koševa, 7,9 skokova i 2,1 asistencije, a postotak šuta za tricu mu je bio 36,3.

Horford je u NBA ligu došao 2007. kao treći izbor na draftu. Izabrali su ga Atlanta Hawksi, u kojima je proveo prvih devet sezona (2007. - 2016.). Potom je tri sezone igrao u Celticsima (2016. - 2019.), da bi po odlasku iz Bostona po jednu sezonu proveo u Philadelphia 76ersima (2019. - 2020.) i Oklahoma City Thunderu (2020. - 2021.). No, Celticsi su ga vratili 2021.

Tijekom 18 sezona Horfordov prosječni učinak u 1138 odigranih utakmica je 12,9 koševa, 7,9 skokova i 3,2 asistencije, uz 37,7% šuta za tricu.