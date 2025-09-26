Toni Kukoč zaigrao golf sa sinom Davida Beckhama, a gledatelji ga nisu štedjeli: 'Zar te on ne ponižava'

Toni Kukoč, legendarni bivši košarkaš i NBA zvijezda (57), nastupio je na celebrity golf meču na Ryder Cupu, sa sinom Davida i Victorije Beckham, Brooklynom (26). Iako su zajedno nastupali za europski tim, nastup Brooklyna na terenu nije prošao bez kritika, koje mu nisu bile nimalo naklonjene. Na prestižnom golf terenu Bethpage Black u New Yorku, Kukoč je više puta putem Instagram storija dijelio slike s meča, pokazujući koliko uživa u igri i druženju s kolegama.

Brooklyn se suočavao s brojnim izazovima tijekom igre – često je gubio lopte, pogrešno udarao i slao ih izvan granica terena, a neki su mu udarci završavali u pijesnim jamama. Gledatelji nisu štedjeli kritike, a najstariji sin Beckhama našao se na meti ismijavanja zbog svog nedostatka golfskih vještina. Jedan od njih, komentirajući njegovu igru, upitao je Kukoča: "Zar te on ne ponižava?", očigledno aludirajući na Brooklynovu lošu igru.

Unatoč tome, Brooklyn je imao punu podršku svog suigrača, Tonija Kukoča, koji je bio jedina stabilna snaga na terenu za europski tim, koji je na kraju poražen rezultatom 19:25. Nakon meča, Brooklyn je izjavio da je uživao u iskustvu te da ga kritike nisu previše pogodile, jer je tek nedavno ozbiljnije počeo igrati golf.

S obzirom na to da je bio i dio jednog od najupečatljivijih trenutaka ovog događaja, njegov nastup ostao je zapamćen unatoč ishodu. Podsjetimo, u lipnju ove godine, Toni Kukoč podijelio je emotivne trenutke sa svadbe svoje kćeri Stele, koja se udala za svog dugogodišnjeg partnera, Amerikanca. Toni je kćer dopratio do oltara, a na Instagramu je objavio dirljive fotografije iz intimne ceremonije. "Moja mala djevojčica se udala, prekrasna večer", napisao je ponosni otac.

Stela je zablistala u minimalističkoj, elegantnoj vjenčanici, a cijela obitelj se potrudila održati privatnost svog posebnog dana. Nakon zaruka u lipnju 2023., mladi par je odlučio stajati pred oltarom, a Toni je ponovno pokazao svoju ponosnu ulogu oca, dijeleći prekrasne trenutke s pratiteljima.