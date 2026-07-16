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NAJMANJE DO 2028.

Verstappenov menadžer: Max ostaje u Red Bullu

Max Verstappen
REUTERS/Hamad I Mohammed
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 16:00

„Mnogo toga se objavljivalo, a jedina je istina da Max želi ugovor koji vrijedi do 2028. godine ispoštovati do kraja“, rekao je Vermeulen o 28-godišnjem Nizozemcu koji je tijekom karijere ostvario 71 pobjedu, a svjetski prvak je bio 2021., 2022., 2023. i 2024. godine.

Max Verstappen će u Red Bullu ostati do kraja ugovora, do 2028., izjavio je Raymond Vermeulen, menadžer nizozemskog vozača Formule 1 i četverostrukog svjetskog prvaka.

„Mnogo toga se objavljivalo, a jedina je istina da Max želi ugovor koji vrijedi do 2028. godine ispoštovati do kraja“, rekao je Vermeulen o 28-godišnjem Nizozemcu koji je tijekom karijere ostvario 71 pobjedu, a svjetski prvak je bio 2021., 2022., 2023. i 2024. godine.

„U njegovom ugovoru postoji klauzula koja se može aktivirati, a ona omogućuje prijevremeni raskid ugovora. Nismo je koristili ranije, a nećemo niti ubuduće“, dodao je Vermeulen i time odagnao navode da bi Verstappen ubrzo mogao promijeniti momčad. U svezi s njim su se spominjali potencijalni odlasci u McLaren ili Mercedes.

Trenutačno je Verstappen na sedmom mjestu ukupnog redoslijeda Svjetskog prvenstva te ima 76 bodova. Vodeći je Talijan Kimi Antonelli sa 179 bodova, a slijede ga George Russell sa 154, Lewis Hamilton sa 147 te Charles Leclerc koji je skupio 108 bodova.

U redoslijedu konstruktora Verstappenov Red Bull je na četvrtom mjestu i sa 128 bodova. Ispred su Mercedes s 333, Ferrari s 255 te McLaren koji ima 179 bodova na svom kontu.
Ključne riječi
Formula 1 Max Verstappen

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