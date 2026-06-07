Nova pobjeda mladog Talijana Antonellija u Formuli 1

Kimi Antonelli, 19-godišnji talijanski vozač Mercedesa, pobjednik je šeste utrke u sezoni Svjetskog prvenstva Formule 1, najbrži je bio na ulicama Monte Carla za Veliku nagradu Monaka.

Antonelli je dan ranije ostvario najbolje vrijeme u službenim kvalifikacijama te je u nedjelju u vodstvu proveo od prvog do posljednjeg kruga za petu uzastopnu pobjedu u prvenstvu. Drugi je bio vozač Ferrarija Lewis Hamilton, a treći Isack Hadjar, vozač Red Bulla.

Na samom startu utrke Antonelli je bez problema zadržao vodeću poziciju, dok je Verstappen ostao ukopan te su ga apsolutno svi zaobišli i ostavili iza sebe. Tehnički problem bolida bio je razlog odustajanja od utrke Nizozemca, četverostrukog svjetskog prvaka, već u prvom krugu.

Nakon starta kreirana je karavana koju je predvodio Antonelli ispred Ferrarijevog dvojca Hamilton i Leclerc, četvrti je bio Hadjar, a peti Russell. Konfiguracija staze u Monte Carlu kao i inače nije nudila previše napetosti i akcije, a nikakve se veće promjene nisu događale niti nakon što su bolidi počeli ulaziti u boksove. Zbog brzine su kazne od pet sekunde dobivali Hamilton i Russell, ali niti to nije bilo razlog turbulencija u vrhu redoslijeda.

Iz kruga u krug Antonelli je povećavao prednost pred pratnjom te je na polovici utrke imao skoro 20 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog Hamiltona.

Dvanaest krugova prije kraja Ferrarijev vozač Leclerc se zabio u zaštitnu ogradu nakon čega je uslijedila crvena zastava i nešto duži prekid utrke.

Devet krugova prije kraja uslijedio je novi start, iza sigurnosnog vozila, ali Antonelli je opet sve odradio na pravi način te je vodstvo zadržao do kraja.

Antonelli je povećao vodstvo u ukupnom redoslijedu te ima 156 bodova. Na drugo se mjesto probio Hamilton koji ima 90 bodova, dok je treći Russell s 88 bodova. Slijede Leclerc sa 75 i Piastri koji ima 60 bodova.

VN Monaka, rezultati: 1. Kimi Antonelli (Ita / Mercedes) 1:13.482 2. Lewis Hamilton (VB / Ferrari) +6.271 3. Isack Hadjar (Alž / Red Bull) +23.394 4. Oscar Piastri (Aus / McLaren) +24.261 5. Liam Lawson (Aus / Alpha Tauri) +26.553 6. Arvid Lindblad (VB / Alpha Tauri) +29.010 7. Pierre Gasly (Fra / Alpine) +30.369 8. Alex Albon (Taj / Williams Racing) +33.413 … Ukupni redoslijed: 1. Kimi Antonelli (Ita / Mercedes) 156 bodova 2. Lewis Hamilton (VB / Ferrari) 90 3. George Russell (VB / Mercedes) 88 4. Charles Leclerc (Mon / Ferrari) 75 5. Oscar Piastri (Aus / McLaren) 60 6. Lando Norris (VB / McLaren) 58 7. Max Verstappen (Niz / Red Bull)