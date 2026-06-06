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MotoGP

Marquez starta s 'pole positiona' na VN Mađarske

Marc Marquez
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
06.06.2026.
u 14:16

S vremenom od 1 minute 36,785 sekundi, aktualni svjetski prvak startat će s 'pole positiona' za sprint utrku koja se vozi u subotu poslije podne od 15 sati i za Veliku nagradu u nedjelju.

Španjolac Marc Marquez (Ducati) postavio je u subotu na stazi Balaton Park najbrže vrijeme u kvalifikacijama za Veliku nagradu Mađarske, osmu od 22 utrke Svjetskog prvenstva MotoGP.

S vremenom od 1 minute 36,785 sekundi, aktualni svjetski prvak startat će s 'pole positiona' za sprint utrku koja se vozi u subotu poslije podne od 15 sati i za Veliku nagradu u nedjelju.

Nakon Q2 sedmerostruki svjetski prvak koji se oporavljao od dvostruke operacije prije nekoliko tjedana, nadmašio je svog španjolskog rivala Pedra Acostu (KTM) za samo 0,53 sekunde.

Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) zauzeo je treće mjesto na startnoj liniji. Talijani Francesco Bagnaia (Ducati) i Luca Marini (Honda), obojica plasirani iz Q1, startat će s petog, odnosno devetog mjesta.

Vodeći u ukupnom poretku Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) i njegov momčadski kolega Španjolac Jorge Martin, također drugi u poretku, startat će sa šeste i osme pozicije.
Ključne riječi
MotoGP Marc Marquez

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