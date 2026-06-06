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MOTO GP

Marc Marquez pobijedio na sprint utrci u Mađarskoj

Velika nagrada Mađarske u MotoGP-u 2026
DPPI / PsnewZ / Bestimage/BESTIM
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
06.06.2026.
u 16:22

Španjolac Marc Marquez (Ducati) pobijedio je u sprint utrci MotoGP-a za VN Mađarske na stazi Balaton Park. Njegov sunarodnjak Pedro Acosta (KTM) bio je drugi, a Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) treći

Marquez je dobro iskoristio najbolju startnu poziciju koju je osigurao u jutarnjim kvalifikacijama. Bez većih problema zadržao se na prvom mjestu, a ni na drugom nije bilo promjena jer je Acosta startao s drugog mjesta.

U sprint utrci, koja nije ponudila nikakva posebna uzbuđenja niti puno akcije na stazi, najviše borbenosti pokazali su Španjolci Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) i Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), koji su se neko vrijeme borili za četvrto mjesto, koje je na kraju pripalo Fernandezu.

Iza Aldeguera na petom mjestu, drugi vozač Aprilije Jorge Martin završio je šesti, a Španjolac se borio s timskim kolegom Bezzecchijem za vrh ukupnog poretka.Talijan je bio u boljoj poziciji pred Mađarskom, a pobjedom je malo povećao svoju prednost. Sada ima 180 bodova, dok Martin ima 160.

Pobjednik sprinta Marquez, koji je ove godine također imao nekih problema s ozljedama i nije vozio sve utrke, sada je na sedmom mjestu ukupno u Svjetskom prvenstvu s 83 boda.

Klasični test počet će u nedjelju u 14 sati na Balaton Parku.
Ključne riječi
Marc Marquez MotoGP

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