USS GERALD R. FORD

Objavljeni novi detalji o američkoj grdosiji na popravku u Splitu. Oglasio se Izrael, pogledajte nove fotografije

Split: Otvorena bočna strana broda USS Geral R. Ford na koju je pristao drugi manji brod
Laura Puklin
28.03.2026.
u 17:08

Službeni kanal američke ratne mornarice C6f.navy.mil, ne spominje probleme, već piše kako je posada broda otišla na zasluženi odmor u Split te kako je uzbuđena zbog toga

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford stigao je u Split, piše Sky News. Najveći nosač zrakoplova na svijetu bio je na popravcima u bazi američke mornarice u Grčkoj, nakon što je ranije ovog mjeseca izbio požar u praonici na brodu. U tom periodu brod je sudjelovao u akciji protiv Irana, a američka vojska izjavila je kako požar nema veze s borbom. Reuters je pisao kako je nekoliko stotina mornara zatražilo pomoć zbog udisanja dima nakon požara u brodskoj praonici rublja, koji je izbio tijekom operacije "Epic Fury". Taj list je napomenuo da su tri mornara ozlijeđena, kao i da je vatra satima bila izvan kontrole.

Reuters je pisao i o tehničkim poteškoćama koje su se događale na brodu. Radi se o problemima s vodovodnim sustavom, što izravno utječe na funkcionalnost svih 650 toaleta na palubi. Američki predsjednik Donald Trump je prošlog mjeseca naredio da se "Ford" pošalje na Bliski istok, s ciljem pojačavanja pritiska na Iran. Prije toga nosač zrakoplova je bio raspoređen na Karibima kao dio gomilanja američke vojske u regiji tijekom napetosti s Venezuelom.

Službeni kanal američke ratne mornarice C6f.navy.mil, ne spominje probleme, već piše kako je posada broda otišla na zasluženi odmor u Split te kako je uzbuđena zbog toga. "Izuzetno smo zahvalni hrvatskoj zajednici što nam je ponovno otvorila svoj povijesni i prekrasni grad Split", rekao je kapetan broda David Skarosi. Ovaj nosač zrakoplova bio je ključan u masovnoj zračnoj kampanji protiv Irana krajem veljače, piše The Times of Israel. "Dolazak "Forda" u Split ostavlja privremenu prazninu u američkim snagama na Bliskom istoku", piše izraelski list.

Naglašavaju da je brod, zajedno s nosačem "USS Abraham Lincoln", bio premijerni instrument nacionalne moći u odvraćanju agresije.​ ​Službeni vojni izvori potvrđuju da su u Grčkoj (Souda Bay), neposredno prije dolaska u Hrvatsku, stručnjaci procijenili štetu na trupu. "Inženjeri i nautički arhitekti proveli su procjenu popravaka, dok su vojna i savezna policija nastavile istragu o požaru" navodi se u izvješću 6. flote. Trenutno se radi na sanaciji sedam spavaonica koje su uništene u vatri.​

Split USS Abraham Lincoln USS Gerald R. Ford rat na Bliskom istoku

Komentara 7

LU
Lukeruk
18:06 28.03.2026.

Severina radi prekovremeno

PA
PapezJanez
17:58 28.03.2026.

Stigli prvi turisti.

N1
Neretva 1993
18:10 28.03.2026.

Čudi me kako nisu otišli u Srbiju kako ih Vučić nezove?

