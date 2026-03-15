Ludnica u Kini: Antonelli pobijedio, kaos u McLarenu, Verstappen morao odustati

Talijansko čudo od djeteta, 19-godišnji Kimi Antonelli, pobjednik je Velike nagrade Kine, druge utrke sezone Formule 1. Vozač Mercedesa ispisao je povijest već u subotnjim kvalifikacijama, kada je srušio gotovo 18 godina star rekord Sebastiana Vettela i postao najmlađi osvajač "pole positiona" u povijesti. Svoju je prvu startnu poziciju u nedjelju pretvorio u dominantnu vožnju i na stazi Shanghai International Circuit stigao do prve pobjede u karijeri, potvrdivši status vozača od kojeg se u budućnosti očekuju najveće stvari. Njegova pobjeda ujedno ga je učinila drugim najmlađim pobjednikom utrke u povijesti, odmah iza Maxa Verstappena.

Potpuno slavlje za njemačku momčad osigurao je George Russell, koji je ciljem prošao kao drugi i tako Mercedesu donio savršenu dvostruku pobjedu. Činilo se da je Russell jedini vozač koji je mogao pratiti ritam svog mladog momčadskog kolege, no Antonelli je bez većih problema kontrolirao utrku od početka do kraja. Na treću stepenicu postolja popeo se Lewis Hamilton, što je za sedmerostrukog svjetskog prvaka bio prvi podij u bolidu Ferrarija, čime je talijanska momčad barem djelomično spasila vikend nakon što je Charles Leclerc završio kao četvrti.

Ako je Mercedes apsolutni pobjednik vikenda, onda je McLaren njegov najveći tragičar. Momčad iz Wokinga doživjela je potpunu katastrofu jer njezini vozači, Lando Norris i Oscar Piastri, nisu ni započeli utrku. Neposredno prije starta, na oba su se bolida pojavili ozbiljni i nepopravljivi električni kvarovi, zbog čega je tim bio prisiljen povući oba vozača sa startne rešetke. Bio je to šokantan rasplet za momčad koja je u kvalifikacijama osigurala treći startni red i nadala se borbi za postolje.

No, noćnu moru u Kini proživljavao je i Red Bull. Max Verstappen bio je prisiljen odustati u kasnoj fazi utrke zbog tehničkih problema, što je bio vrhunac katastrofalnog vikenda za njega i momčad. Aktualni prvak tijekom cijelog se vikenda žalio na potpuni nedostatak prianjanja i loš balans bolida RB22, a frustracije su kulminirale nakon što je u kvalifikacijama bio tek osmi. Nakon odustajanja, Verstappen je oštro kritizirao nove tehničke regulacije za 2026. godinu, nazvavši ih "anti-trkaćima". Nakon dvije odvožene utrke, George Russell vodi u poretku vozača sa samo jednim bodom prednosti ispred Antonellija, što najavljuje uzbudljivu borbu za naslov prvaka.