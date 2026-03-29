VIDEO Užasne scene: Redari izvlačili pilota Formule 1 iz smrskanog bolida, jedva je hodao

U 22. krugu utrke, vozač Haasa Oliver Bearman približavao se zavoju Spoon. Ispred njega se nalazio Franco Colapinto, a ogromna razlika u brzini stvorila je kritičnu situaciju. Kako bi izbjegao sudar, dvadesetogodišnji Britanac je morao naglo skrenuti ulijevo. Taj manevar odveo ga je na travu, gdje je momentalno izgubio kontrolu nad svojim Haasom. Bolid je otklizao i bočno se svom silinom zabio u zaštitnu ogradu. Senzori su zabilježili zastrašujuću silu udara od čak 50 G.

Unatoč silini udarca, Bearman je uspio samostalno izaći iz uništenog bolida. Međutim, odmah je bilo vidljivo da nije neozlijeđen. Teško je šepao dok se udaljavao od olupine, a u jednom su mu trenutku prišla dva redara kako bi mu pomogla hodati. Nedugo zatim sjeo je na tlo iza zaštitne ograde, vidno potresen, čekajući dolazak medicinskog osoblja. Scene su bile potresne i cijeli je svijet Formule 1 na trenutak zanijemio.

Šef momčadi Haas, Ayao Komatsu, opisao je incident kao "zastrašujuć". "Imao je ogromnu razliku u brzini, morao je poduzeti manevar izbjegavanja, otišao je na travu i zabio se. Bilo je strašno", izjavio je Komatsu. Nakon pregleda u medicinskom centru, tim je potvrdio da rendgenske snimke nisu pokazale prijelome. Bearman je prošao s kontuzijom desnog koljena, no bio je pri svijesti i komunikativan cijelo vrijeme.

Incident je, naravno, odmah izazvao izlazak sigurnosnog automobila. Ta je situacija drastično promijenila tijek utrke i otvorila strateški prozor za vodeće vozače. Max Verstappen, Lewis Hamilton i Kimi Antonelli iskoristili su priliku za "jeftin" ulazak u boks. Zahvaljujući tome, obavili su promjenu guma uz minimalan gubitak vremena i zadržali vodeće pozicije, što im je dalo ključnu prednost u nastavku utrke.