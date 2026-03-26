Bijesni Max Verstappen najurio novinara s press-konferencije: 'Gubi se odavde!'

Max Verstappen je u samo nekoliko sati prešao put od euforije do potpunog bijesa. Tek što je stigao u Japan nakon impresivne pobjede na utrci NLS serije na Nürburgringu, gdje je dominirao u Mercedesu AMG GT3, povratak u F1 paddock vratio je stare probleme. Tijekom Medijskog dana na Suzuki, Nizozemac je ušao u otvoreni sukob s britanskim novinarom Gilesom Richardsom. Čim je sjeo, Verstappen je bio jasan. "Ne počinjem dok on ne ode", rekao je, odbijajući započeti razgovor. Kada ga je prozvani novinar pitao je li to zbog Abu Dhabija, Max je bio kratak i oštar: "Da. Gubi se odavde." Tek nakon što je Richards napustio prostoriju, konferencija se nastavila.

Ovaj incident nije bio slučajan ispad, već nastavak sukoba koji tinja mjesecima. Sve je kulminiralo nakon što je Verstappen prošle sezone izgubio naslov svjetskog prvaka od Landa Norrisa za samo dva boda. Ključan trenutak dogodio se na Velikoj nagradi Španjolske, gdje se sudario s Georgeom Russellom i zbog kazne izgubio devet presudnih bodova. Na posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju, upravo ga je Richards upitao žali li zbog tog poteza, na što je Verstappen eksplodirao. "Znao sam da ćeš to reći. I dolaziš s tim glupim osmijehom", odbrusio mu je tada. Sada, nekoliko mjeseci kasnije, strpljenja više nije bilo.

Za Verstappena je takvo ponašanje, na dobro ili loše, postalo uobičajeno. Talentiran, ali temperamentan vozač nikada nije skrivao svoje mišljenje, a ove sezone frustracije su veće no ikad. Nakon katastrofalnih utrka u Australiji i Kini, gdje je osvojio tek osam bodova i trenutno je osmi u poretku, njegov prag tolerancije je na najnižoj razini. Povrh svega, izrazito je glasan kritičar novih tehničkih pravila za 2026. godinu, usporedivši utrkivanje s "Mario Kartom" i Formulom E zbog načina na koji vozači moraju upravljati energijom i usporavati na ravnim dijelovima staze.

Situacija se ne poboljšava ni na stazi. Iako Red Bull navodno priprema određena poboljšanja za svoj bolid, čini se da patnja neće nestati preko noći. Automobili se, prema riječima četverostrukog prvaka, ponašaju potpuno drugačije nego u prošlosti, što oduzima čar pravog utrkivanja. Nizozemac se osjeća sputano u bolidu koji ne prenosi osjećaj s kojim je navikao dominirati stazama diljem svijeta, a na to je upozoravao i ranije.

"Sve je vrlo različito. Moramo to prihvatiti. Ne možemo puno toga promijeniti ove godine, ali nadam se da će sljedeće sezone doći do modifikacija. Znate što ja mislim o svemu tome", analizirao je Verstappen svoju frustraciju novom generacijom bolida. Barem jedna manja promjena stiže već ovog vikenda, jer će se u kvalifikacijama maksimalna dopuštena rekuperacija energije smanjiti s devet na osam megadžula. Verstappen smatra da to neće riješiti temeljni problem. "Pomoći će, ali osnova je ista", kratko je prokomentirao. "Moraš ubrzavati s puno opreza. Prije si uvijek išao do krajnjih granica, ali sada s ovom snagom to jednostavno nije tako", zaključio je Nizozemac.