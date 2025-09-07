Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UVJERLJIVA POBJEDA

UFC bogato nagradio Deliju za fantastičan debi: Hrvatski borac je zaradio raskošan bonus

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.09.2025.
u 09:51

Za nokaut mu je trebalo samo dvije minute i tri sekunde

Hrvatski borac Ante Delija je nokautirao četiri godine starijeg Marcina Tyburu nakon svega dvije minute svog debija u UFC-u. Borac iz Dubrovnika se u najpoznatijoj svjetskoj MMA promociji predstavio navijačima na najbolji mogući način. Za nokaut mu je trebalo samo dvije minute i tri sekunde.

- Vražje emocije. Ha, što da kažem, da nisam plakao. Jesam. Plakao sam. Što ću kad sam takav. Uvijek plačem. Radio sam 16, 17 godina za ovaj trenutak. Sve ti u takvom trenutku prođe kroz glavu - izjavio je Delija. 

- Ja sam s Tyburom radio prije deset godina i tada mi je puknula noga. On je dobio ugovor s UFC-om a ja sam ostao ležati u bolnici. Rana nikako da zaraste, ušla je u nju bakterija. Problema kao u priči. I to mi je u onom trenutku prošlo kroz glavu. I krenu suze - ispričao je ovaj 35-godišnji Konavljanin za Dubrovački vjesnik, lokalni list koji ga prati od njegovih prvih džudaških trenutaka.

Delija je za sjajnu predstavu u Parizu dobio raskošan bonus. UFC ga je nagradio s 50 tisuća dolara kao jednog od četiri borca koji su na priredbi dodatno nagrađeni za tzv. izvedbu večeri.

Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
Ključne riječi
UFC Borilački sport MMA Ante Delija

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZA
zagabria5
10:47 07.09.2025.

Poštovanje za trud ali koja je svrha UFYc i MMA boraca. Samo se mlate a poslije mlate turiste kao zaštitari po klubovima na Jadranu

MA
Matenate
11:15 07.09.2025.

Čestitam na pobjedi i bonusu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još