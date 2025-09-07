UFC bogato nagradio Deliju za fantastičan debi: Hrvatski borac je zaradio raskošan bonus

Hrvatski borac Ante Delija je nokautirao četiri godine starijeg Marcina Tyburu nakon svega dvije minute svog debija u UFC-u. Borac iz Dubrovnika se u najpoznatijoj svjetskoj MMA promociji predstavio navijačima na najbolji mogući način. Za nokaut mu je trebalo samo dvije minute i tri sekunde.

- Vražje emocije. Ha, što da kažem, da nisam plakao. Jesam. Plakao sam. Što ću kad sam takav. Uvijek plačem. Radio sam 16, 17 godina za ovaj trenutak. Sve ti u takvom trenutku prođe kroz glavu - izjavio je Delija.

- Ja sam s Tyburom radio prije deset godina i tada mi je puknula noga. On je dobio ugovor s UFC-om a ja sam ostao ležati u bolnici. Rana nikako da zaraste, ušla je u nju bakterija. Problema kao u priči. I to mi je u onom trenutku prošlo kroz glavu. I krenu suze - ispričao je ovaj 35-godišnji Konavljanin za Dubrovački vjesnik, lokalni list koji ga prati od njegovih prvih džudaških trenutaka.

Delija je za sjajnu predstavu u Parizu dobio raskošan bonus. UFC ga je nagradio s 50 tisuća dolara kao jednog od četiri borca koji su na priredbi dodatno nagrađeni za tzv. izvedbu večeri.