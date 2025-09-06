FOTO Drviš podijelio slike iz UFC-ovog kaveza. Pogledajte kako je slavlje izgledalo iz prve ruke

Ante Delija dočekao je svoj debi u elitnoj MMA organizaciji s 35 godina, a strpljenje mu se itekako isplatilo. U svom prvom nastupu upisao je sjajnu pobjedu. Za samo dvije minute tehničkim nokautom svladao je Marcina Tyburu, borca koji je do večeras držao sedmo mjesto na ljestvici teškaša.

Delija je pobjedu na Fight Nightu u Parizu proslavio vrlo emotivno. Zaplakao je u kavezu, njegov kut eksplodirao je od sreće, a podršku mu je došao dati i legendarni Stipe Drviš. U prvim redovima kraj oktogona burno je slavio i Tom Aspinall, aktualni UFC prvak i Delijin sparing-partner iz Londona.

Dok je Aspinall bodrio Antu iz gledališta, Drviš je bio uz njega u trenucima slavlja i proglašenja pobjednika. Kako je atmosfera izgledala iz Stipine perspektive, otkrio je svojim pratiteljima na Instagramu.