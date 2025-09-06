Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DELIJA POBIJEDIO

FOTO Drviš podijelio slike iz UFC-ovog kaveza. Pogledajte kako je slavlje izgledalo iz prve ruke

Screenshot VL
VL
Autor
vecernji.hr
06.09.2025.
u 22:25

Dok je Aspinall bodrio Antu iz gledališta, Drviš je bio uz njega u trenucima slavlja i proglašenja pobjednika

Ante Delija dočekao je svoj debi u elitnoj MMA organizaciji s 35 godina, a strpljenje mu se itekako isplatilo. U svom prvom nastupu upisao je sjajnu pobjedu. Za samo dvije minute tehničkim nokautom svladao je Marcina Tyburu, borca koji je do večeras držao sedmo mjesto na ljestvici teškaša.

Delija je pobjedu na Fight Nightu u Parizu proslavio vrlo emotivno. Zaplakao je u kavezu, njegov kut eksplodirao je od sreće, a podršku mu je došao dati i legendarni Stipe Drviš. U prvim redovima kraj oktogona burno je slavio i Tom Aspinall, aktualni UFC prvak i Delijin sparing-partner iz Londona.

Dok je Aspinall bodrio Antu iz gledališta, Drviš je bio uz njega u trenucima slavlja i proglašenja pobjednika. Kako je atmosfera izgledala iz Stipine perspektive, otkrio je svojim pratiteljima na Instagramu.

FOTO Legendarni Stipe Miočić u Hrvatskoj, posjetio zgrebačke vatrogasce, pogledajte kako se spušta niz šipku i juri gradom
1/34
Ključne riječi
Stipe Drviš Ante Delija MMA Borilački sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-04/BoksNikolinaKrose111_drb_spo_020925_jpeg.jpg
Video sadržaj
Nikolina Ćaćić

Hrvatska boksačka olimpijka: Prije sam se borila s predrasudama, ali danas idemo u pozitivnom smjeru

– Ja se nikad nisam našla u situaciji da imam takvu protivnicu za koju se sumnja da nije žena jer da jesam možda bih na sve gledala drugačije. Ne znam kako bih postupila, vjerojatno bih ušla i borila bi se do zadnjeg. Nije niti njima lako jer one su tako rođene i njima nije lako živjeti s tim da hodaju kao žene a da ih osuđuju da su muškarci. I zato ih gledam s empatične strane.

Učitaj još