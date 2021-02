Veliko srce: NBA košarkaš iz BiH donirao četvrt milijuna kuna opreme za Klaićevu

Jusuf Nurkić, negdašnji centar Cedevite i Zadra, opet je pokazao da ima veliko srce. Nakon što je u studenome prošle godine siromašnoj bošnjačkoj obitelji Memišević kupio kuću, NBA košarkaš učinio je novo dobro djelo. A za to se saznalo tek dva i pol mjeseca kasnije zahvaljujući objavi Klinike za dječje bolesti Zagreb na Facebooku.

A taj igrač Portlanda, empatična NBA zvijezda, donirao je Klaićevoj opremu vrijednu 40.323 dolara, odnosno oko 250.000 kuna. Kako je taj novac utrošen, ispričao nam je voditelj Objedinjenog hitnog bolničkog prijema primarijus Zoran Barčot:

– Nurkić nam je kupio šezdesetak artikala opreme za potrebe hitne službe, opremu za reanimaciju, monitor vitalnih funkcija, otoskop, laringoskop, infuzijsku pumpu, specijalna kolica, monitore...

Primarijus Barčot (58) poznat je u košarkaškim krugovima ne samo zato što je 17 godina bio Cibonin liječnik, tri godine u reprezentaciji, nego i zato što je i sam igrao košarku.

– Igrao sam za prvu momčad Jugoplastike u sezoni 1980.-1981., a potom sam otišao na studij medicine u Zagreb gdje sam igrao za Črnomerec, TOZ i Fortunu iz Zaprešića. Košarka je moje životno opredjeljenje, dakako uz dječju kirurgiju u kojoj sam se specijalizirao za plastičnu kirurgiju.

Prisjetio se Barčot i nekih drugih košarkaša koji su pomagali Dječjoj bolnici.

– U početnom opremanju naše hitne službe pomagao je Dalibor Bagarić koji je tada igrao u Grčkoj. Giriček je također kupio neke stvari za odjel. Sportske veze su uvijek pomagale. Eto, sada je to učinio i Nurkić, koji mi se čini jako dobrom dušom i koji mi je rekao da jako voli Hrvatsku.

A da je tome tako svjedoči i njegova najnovija poruka bivšem suigraču iz Portlanda Mariju Hezonji, najnovijem igraču Panathinaikosa, koji ga je u šali mamio da se vrati u Europu.

– Ako se vratim, vratit ću se u Zadar jer sam mu ostao dužan naslov prvaka Hrvatske.

S obzirom na to da Nurkić još nije postao roditelj, pitali smo se kako to da je izbor pao baš na Dječju bolnicu, u kojoj nitko njemu blizak nije bio pacijent. Odgovor na to pitanje zatražili smo od Nurkićeva osobnog trenera Branka Barbića (46), inače “veznog igrača” u toj humanitarnoj priči.

– Jednog zagrebačkog dana u studenome sjedili smo na kavi kada mi je Juka kazao da bi bilo dobro nešto lijepo učiniti za ljude u ovo pandemijsko predbožićno vrijeme. Zadužio me tada da na nađem kome bi i gdje ta donacija išla. Inače, Nurkić preko jedne humanitarne organizacije pomaže puno u BiH, a nedavno je i za jednu organizaciju koja skrbi o psima kupio velike količine pseće hrane.

Pitali smo Barbića što Nurkića motivira da sve to čini, je li to možda iz zahvalnosti prema talentu koji mu je darovan i zahvaljujući kojemu je danas bogat čovjek.

– Moglo bi se tako reći. Juka je vjernik i doista tako i živi pa mu je sve to došlo samo od sebe. On sa svojih 213 centimetara visine i 130 kilograma možda nekome izgleda grubo, no njegova je ljudskost nemjerljiva. Zbog svoje skromnosti, on nikako nije htio da se objavi tko je i koliko donirao dječjoj bolnici, no ja sam mu rekao da to ne mora biti loše jer možda može potaknuti i druge sportaše da doniraju nešto od svojih zarada za dobrobit društva u kojem su živjeli ili i danas žive.

Kao takav, Nurkić baš i nema sreće na NBA parketima. Najprije mu se dogodio prijelom obje kosti potkoljenice, zbog čega je pauzirao više od godinu dana, a ove sezone mu se dogodila ozljeda zapešća pa je opet završio na operaciji i opet je na čekanju koje bi trebalo biti završeno za dva tjedna.

I ovo će, nadamo se, potaknuti hrvatske sportaše da ne posustaju u svojim dobrim djelima, a znamo da su ih dosad činili Mandžukić, Srna, Ćorluka, Rađa...•