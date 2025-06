Veliki promašaj odlazi s Maksimira! Objavljena vijest koja će razveseliti navijače Dinama

Saga oko odlaska Wilfrieda Kange iz Dinama došla je do svog konačnog raspleta. Prema posljednjim informacijama, napadač iz Obale Bjelokosti karijeru nastavlja u Belgiji, a njegov novi klub je Gent. Transfer je praktički gotova stvar, a Kanga bi se već sutra trebao pojaviti na liječničkim pregledima u svom novom klubu, što je posljednji korak prije službenog potpisa ugovora. Time se završava njegova izuzetno kratka i neuspješna epizoda u dresu Dinama, koja je potrajala svega šest mjeseci, a ostat će upamćena kao jedan od skupljih i manje isplativih poteza klupske uprave u posljednje vrijeme.

Kanga je u Maksimir stigao u siječnju 2025. godine uz velika očekivanja, a Dinamo je za njegove usluge platio odštetu od oko 1,7 milijuna eura. Doveden je kao pojačanje koje je trebalo donijeti snagu, brzinu i, najvažnije, golove u napadačku liniju plavih. Međutim, stvarnost je bila potpuno drugačija. U 15 odigranih ligaških utakmica, 27-godišnji napadač postigao je skromna tri pogotka, što je učinak koji ni izbliza nije zadovoljio apetite kluba ni navijača. Njegove igre bile su daleko ispod razine koja se očekivala od igrača s takvim pedigreom i financijskim ulaganjem, pa je rastanak postao neizbježan i jedina logična opcija za obje strane.

