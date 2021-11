Veliki problem u hrvatskoj reprezentaciji: Dobili smo bod, ali ne i realizaciju

Nogometašice Hrvatske osvojile su prvi bod u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se 2023. godine igrati na Novom Zelandu. Izabranice Nenada Gračana odigrale su 0:0 protiv Litve, što znači da naše nogometašice nisu postigle ni jedan pogodaka u dosadašnjih pet utakmica u skupini. To je dosta zabrinjavajuće premda smo dobili itekako veliko pojačane u napada u odnosu na prethodne četiri utakmice. Naime, u dresu reprezentacije debitirala je Ana-Marija Marković, 22-godišnja igračica švicarskog Grasshoppera. Upravo je ona imala jednu sjajnu priliku kada se našla sama ispred Grete Lukjančuke, no vratarka gošći sjajno je obranila.

Zaslužili smo remi

– Radujem se što su cure odigrale dobru utakmicu i da im se vraća samopouzdanje. Mislim da smo zaslužili više od remija, cure su odgovorile zadacima koje smo pred njih stavili, bili smo bolji protivnik, ali u nekim ključnim situacijama nedostajalo nam je i malo sreće. Najvažnije je da su cure vidjele da mogu – rekao je novi izbornik Nenad Gračan.

Istina, Hrvatska je bila puno bolja, imali smo puno više konkretnih prilika jer uz stopostotnu priliku Marković imali smo i vratnicu koju je pogodila Ane Lubina.

– Vjerojatno je i pritisak učinio svoje, bilo je malo straha, što je i razumljivo s obzirom na nove okolnosti. Ipak sam novi među njima, a i puno je djevojaka koje smo priključili iz U-19 reprezentacije. Na poluvremenu se sve to nekako smirilo, napravili smo određene promjene. Sve u svemu, možemo biti zadovoljni. Najvažnije je da djevojke shvate da će svakom protivniku biti teško protiv nas ako daju sve od sebe. Nedostajala nam je kvalitetnija realizacija i malo sportske sreće, pogodili smo stativu, imali nekoliko situacija koje nismo uspjeli realizirati. Bitno je da nismo primili pogodak, treba se dobro odmoriti za sljedeću utakmicu i pokušati pobijediti. Mišljenja sam da je Moldavija nešto slabija ekipa od Litve, ali moramo misliti samo na svoju igru, djevojke moraju biti disciplinirane i onda će i pobjeda doći – zaključio je Gračan.

Prava je šteta što Hrvatska nije uspjela dovesti pod svoju zastavu Anu Mariju Crnogorčević, koja igra za Barcelonu, ali i švicarsku reprezentaciju. Riječ je o trenutačno jednoj od najboljih napadačica u Europi.

Imamo problem završnice

– Očekivale smo pobjedu i tri boda s obzirom na to da smo u prošlim kvalifikacijama Litvu dvaput pobijedile. U našoj je igri bilo puno tehničkih pogrešaka iako nije jednostavno igrati protiv ekipe koja se brani u svom šesnaestercu. Međutim, to nije alibi, nismo zabile pogodak, a nogomet se igra radi golova. Imamo problem završnice, ali nadam se da ćemo to popraviti već u sljedećoj utakmici i pobijediti. Ekipa je nova, došlo je do promjena u igračkom kadru. Novi je izbornik donio pozitivnu energiju i ozbiljnost, nastoji nas uvjeriti da počnemo vjerovati u svoje sposobnosti. Uveo je velik broj mladih igračica i to je ispravan put – rekla je Doris Babić, vratarka.