Veliki hit: Pogledajte kako se Lovren našalio s jedim od najboljih igrača na svijetu

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, prije nedavnog odlaska u ruski Zeni, dugo je dijelio svlačionicu sa sjajnim Egipćaninom Mohamedom Salahom, a njihove zajedničke objave na društvenim mrežama potvrdile su kako se između njih razvilo veliko prijateljstvo.

No, iako se više ne mogu družiti kao ranije, ne treba sumnjati kako su i dalje stalno u kontaktu, a društvene mreže omogućuju im da se ponekad i međusobno našale.

Tako je naš igrač, nakon što je Salah na Instagramu objavio fotografiju sa svojim kćerkama, složio zgodnu montažu dodavši sebe na spomenutu fotku.

Always close to my family @MoSalah pic.twitter.com/A2KSzh3wPg