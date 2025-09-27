Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
RUKOMETNA LIGA PRVAKINJA

Veliki bod hrvatskih prvakinja: Podravka remizirala s Odenseom

Podravka i Odense Handbold sastali se u 3. kolu EHF Liga prvakinja
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
27.09.2025.
u 22:15

Podravka i Odense nakon tri kola imaju po pet bodova. Za osam dana Podravka će gostovati kod Bukurešta

Rukometašice Podravke u 3. su kolu skupine B Lige prvakinja na svom terenu odigrale 31-31 (16-16) protiv danskog Odensea. Odlične su u sastavu Podravke bile sestre Pandža, Katarina je zabila osam, a Ana sedam golova, dok je Thale Rushfeldt predvodila Odense s devet pogodaka.

Prvo je poluvrijeme proteklo u izjednačenoj igri u kojoj niti jedna ekipa nije imala više od dva gola prednosti, da bi gošće iz Danske bolje otvorile nastavak i serijom 4-0 povele sa 20-16 te ubrzo potom stigle i do najveće razlike na utakmici od pet golova (23-18). Ipak, igračice hrvatskog prvaka nisu se predavale, sustavno su smanjilvale zaostatak da bi 10 minuta prije kraja poravnale na 26-26.

Do kraja utakmice igralo se gol za gol, ali Podravka niti jednom nije uspjela povesti, najbliže je bila dvije i pol minute prije kraja kada je Ten Holte obranila "zicer" sa šest metara Šenvald.

Podravka i Odense nakon tri kola imaju po pet bodova. Za osam dana Podravka će gostovati kod Bukurešta.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Liga prvakinja Odense Podravka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još