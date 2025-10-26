Velika najava mitskog El Clasica: Evo što nas čeka na Bernabeuu, bit će vatreno

Uvijek je to posebna utakmica, nikakve veze nema tko je koji na tablici, u kakvoj je formi, jer sudar Real Madrida i Barcelone nogometna je poslastica. Prvi je to sraz ova dva kluba u novoj sezoni, sraz koji bi mogao usmjeriti prvenstvo pogotovu ako bude slavio Real na svom Santiago Bernabeuu. Naime, u susret koji počinje u 16.15 sati Real ulazi s dva boda prednosti i odlazak na pet bodova viška znatno bi mu olakšao nastavak sezone, a u redove Barcelone unio nervozu iako je riječ tek o desetom kolu španjolskog prvenstva.

Momčad Xabija Alonsa odlično je otvorila sezonu, ostvarivši jedanaest pobjeda u dvanaest službenih susreta, jedini poraz doživjela je od Atletico Madrida. Real je dobio osam od devet ligaških utakmica i na vrhu je ljestvice s 24 boda, a u Ligi prvaka nastavili su savršen niz pobjedom nad Juventusom, uz pogodak Judea Bellinghama.

Obje momčadi imaju nekoliko značajnih izostanaka, Real nema u zadnjoj liniji Rüdigera i Alaba, a Alexander-Arnold, Carvajal i Huijsen tek su se vratili treninzima. Vidjet ćemo kako će Xabi Alonso posložiti momčad u svom prvom trenerskom El Clasicu. I Barcelona je oslabljena, rezultatski ne zaostaju mnogo za Realom, ali nesigurnost u obrani i ozljede ključnih igrača predstavljaju velik izazov za trenera Flicka kojeg neće biti na klupi zbog suspenzije te će momčad voditi Marcus Sorg.

Izvan sastava su Ter Stegen, Gavi, Olmo, Lewandowski i Raphinha, a upitni su Kounde i Ferran Torres. U napadu će stoga veliku ulogu ponovno imati Lamine Yamal i Fermin Lopez. Prošle sezone Barcelona je potpuno nadigrala Real, pobijedivši ih u prvenstvu, Kupu kralja i španjolskom superkupu – uz ukupnu gol-razliku 16:7. Real traži prekid tog neugodnog niza, a ulog u ovoj utakmici je ogroman, u igri su važna tri boda, ali i puno više od toga. Uvijek je tako kad igraju najveći konkurenti.