Večeras u Areni FNC-ov borilački spektakl uz nazočnost MMA velikana: Najborbenijeg čeka bogata nagrada

U dupkom punoj zagrebačkoj Areni, u 20 sati, večeras će se održati 24. priredba Fight Nation Championshipa, hrvatskog proizvoda, jedne od najbrže rastućih borilačkih promocija u svijetu.

Riječ je o najjačoj borilačkoj promociji u regiji, a FNC-ova su specijalnost regionalni okršaji pa će se, recimo i to, večeras dogoditi čak pet hrvatsko-srpskih okršaja. A jedan takav dogodit će se u glavnoj borbi večeri između Hrvata Ivana Vitasovića, teškaškog prvaka ove organizacije, i izazivača mu Srbina Darka Stošića, koji je kazao:

– Vitasović je već neko vrijeme prvak, a ja sam tu da mu uzmem pojas. Mogu ja ovdje sada govoriti da ću ga nokautirati, učiniti ne znam što, no sve se svodi na oktogon. Ondje se razotkriva tvoj karakter, tko si i što si. Možemo mi prije borbe govoriti ne znam što, no borba će sve reći.

Vitasoviću će to biti treća obrana pojasa. Kao Puljanin, imao je peh jer je morao otkazati nastup na FNC-ovoj priredbi u rodnom mu gradu, u legendarnoj pulskoj Areni, no sada je zdrav.

– Spremao sam se dva mjeseca, gotovo sam živio u dvorani. S obzirom na to da se bavimo kontaktnim sportom, uvijek ima sitnih ozljeda, ali nema nečega što bi utjecalo na ishod borbe. A iznenadilo bi me da borba potraje predviđenih pet rundi jer obojica idemo na završetak.

Ilić: Nisam ja svjetski ubojica

Borba s takvom dinamikom priželjkivala se i u okršaju Marijana Fabjana i Aleksandra Ilića. No, slovenski se Rocky ozlijedio pa je srpski Joker u Mariju Žgeli dobio zamjenskog protivnika.

– Fabjanu se sve vraća. On je najprije mene prozivao da se vadim na liječnike i bolest, a na kraju je on završio kod tog istog liječnika. To s aduktorima je smiješna priča, no ja uzvrat neću juriti, on će doći sam – kazao je Ilić i dodao na temu novog suparnika:

– S jedne strane cijenim to što je Žgela uskočio. Uostalom, zašto bi odbio. Pa nisam ja neka babaroga, svjetski ubojica. Srećom, ovo je prvi put od 2015. godine da imam kontinuitet treninga i da barem šest mjeseci nisam ozlijeđen.

Inače, Ilić i Fabjan bili su treneri u FNC-ovu reality showu FON, čiji će finale biti ove večeri. Bila je to prilika za obojicu rivala da se bolje upoznaju.

– Imali smo dobrih trenutaka, no najveći je problem kod Fabjana to što nije stabilan. Danas su svi protiv njega, sutradan je miran kao bubica i kao takav nije za trenera. Pogledajte samo Zelga Galešića, pa čovjek izgleda bolje od 90 posto boraca, to je trener koji ostavlja dojam da ima autoritet i da zna s borcima – kazao je Ilić.

Jedna od najzanimljivijih borbi večeri mogao bi biti okršaj FNC-ova prvaka Francisca Croate Barrija i Vase Psihopata Bakočevića. A taj meč za ovu priredbu nije bio planiran, no kako je, zbog ozljede, otpao prvotni Croatin izazivač Nijemac Esiev, u posljednji trenutak uskočio je Psiho. Ova borba neće biti po MMA pravilima, nego po "extreme boxing" regulama, koja obično podrazumijevaju nešto manje rukavice od boksačkih.

Zanimljivo je da je Croata u vrijeme prošlotjedne presice dobio pitanje o Bakočeviću, dok još nije ni razmišljao o okršaju s tim živopisnim Crnogorcem.

– Ja u svom ugovoru s FNC-om imam još četiri borbe i Vaso je uvijek zanimljiv meč. S njim ne bih radio boks golim šakama, već bih boksao.

Njih su se dvojica borila 2021. na šibenskoj tvrđavi i tada je gušenjem slavio Barrio, ali tek nakon što je Bakočević doživio tešku ozljedu koljena, koja ga je i dovela u podređen položaj. Pobijedio je Barrio i u prvoj beogradskoj priredbi FNC-a pa je bilo zanimljivo jučer na vaganju.

– Jesi li ti svjestan da mi boksamo? – pitao je Bakočević protivnika.

– Plakao si dvaput, plakat ćeš i sada – uzvratio mu je Barrio, koji je poznat kao odličan hrvač, ali ne i kao vrstan boksač. No zato je borac velika srca, koji se usudi boriti i po pravilima koja mu ne odgovaraju.

Pojas prvaka, poput Barrija, branit će i poluteškaš Matej Batinić, i to protiv Kubanca sa slovenskom adresom Andresa Ramosa. A njega je, za ovu borbu, spremao spomenuti Galešić u pulskom klubu Trojan. No, Batinića je pak spremao Mirko Filipović, koji će Mateju biti i u uglu pa će i to, zacijelo, biti zanimljiva borba. To više što Batinić ima velike ambicije i plasman u još jače organizacije.

Osim samih borbi, za poklonike MMA sporta svakako će biti privlačno ono što nam je najavio "matchmaker" FNC-a Ante Jurić.

– Fan zona se otvara u 16 sati, no poslije 17 sati u njoj bi se trebao pojaviti i Stipe Miočić, posebni gost našega glavnog sponzora SuperSporta. Za fotografiranje i potpise bit će dostupni i Marijan Fabijan i Miloš Janičić, trenutačno jedna od najvećih regionalnih zvijezda.

SuperSport časti najborbenije

Jurić nas je još obavijestio da je Poljak Politylo opet pao vagu pa je njegova borba s Ivanom Sičajom dobila nove regule. A one kažu da će, ako on pobijedi, Hrvat biti prvakom, a ako Poljak dobije borbu, neće imati pravo na šampionski pojas.

Poticajna je pak informacija prema kojoj će sudionici najbolje borbe večeri podijeliti 10.000 eura kojima ih "časti" glavni sponzor priredbe kladionica SuperSport.

U preliminarnom dijelu priredbe borit će se: Ančić (Hrvatska) – Kazačinskij (Ukrajina), Abramović (Hrvatska) – Grabowski (Poljska).

Osim već spomenutih u glavnom dijelu večeri vidjet ćete ove borbe: Đurić (Hrvatska) – Brčić (Hrvatska), Vidak (Hrvatska) – Aleksić (Srbija), Pejić (Hrvatska) – Janković (Srbija), Andryszak (Poljska) – Sowma (SAD), Spahović (BiH) – Kudrešovas (Litva), Sičaja (Hrvatska) – Politylo (Poljska).