NESRETNA OKOLNOST

Hrgović ima problem koji mu može uništiti karijeru! Čeka ga meč života, ali stanje je alarmantno

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes/REUTERS
1/3
VL
Autor
Martin Bubanović
03.09.2025.
u 08:58

"Kada borac u tri posljednje borbe zadobije takve posjekotine kao Hrgović, mora se početi ozbiljno brinuti o tome", rekao je Chris Mannix

Filip Hrgović (33) mogao bi se uskoro naći u ringu s 13 godina mlađim Mosesom Itaumom. Njihov eventualni okršaj najavio je promotor Frank Warren u razgovoru za Box Nation: "Naravno da bih pristao da Itaumi daju borbu za naslov. Vidjet ćemo ga 13. prosinca u Manchesteru u velikoj borbi, a protivnik će mu biti netko iz Top 10. Ako Hrgoviću do tada zarastu posjekotine dogovorit ćemo meč."

Warrenova izjava stigla je nakon što je Hrgović (19-1, 14 nokauta) prozvao neporaženog Itaumu (13-0, 11 nokauta), koji je zbog svog stila i serije pobjeda već dobio nadimak novi Tyson. Sam Hrgović o potencijalnom dvoboju je rekao: "Naravno da bih volio taj meč. On je buduća zvijezda, a ja sam najtvrđi je*eni borac u kategoriji. To bi bio odličan test da vidimo je li on novi Mike Tyson ili sam ja novi George Foreman. Volio bih se boriti, ali sve ovisi o Franku Warrenu i koliko će platiti."

FOTO Dalić saznao dobre vijesti, sad može odahnuti. Evo tko se danas pojavio na treningu
Joe Joyce v Filip Hrgovic
1/16

Da interesa ne nedostaje, potvrđuje i sam Itauma: "Hrgović je ozbiljna priča. Vjerujem da i moj tim želi tu borbu, žele me vidjeti u borbi na 10 rundi." Stručnjaci procjenjuju da bi pobjednik ovoga dvoboja gotovo sigurno dobio priliku napasti svjetski naslov.

Ipak, problem za hrvatskog boksača predstavljaju česte posjekotine iznad oka. Američki analitičar Chris Mannix upozorio je da bi to moglo imati ozbiljne posljedice za njegovu karijeru: "Kada borac u tri posljednje borbe zadobije takve posjekotine kao Hrgović, mora se početi ozbiljno brinuti o tome. Ima velikih problema s posjekotinama."

Mannix je dodao i da se Hrgović nalazi u specifičnoj situaciji: "On je borac koji se mora boriti u Saudijskoj Arabiji ili ići na gostovanja. Ključno je da ga Turki Alalshikh i dalje podržava i stavlja na svoje priredbe, jer ondje je jedan od najzabavnijih teškaša."

Radomir Đalović je smijenjen! Večernji saznao tko će preuzeti prvaka Hrvatske

Ključne riječi
Filip Hrgović Boks Borilački sport

