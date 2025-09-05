Boksačici koju optužuju da je muškarac zabranjen nastup. Odbila je testiranje spola

Boksačka olimpijska prvakinja iz Pariza 2024., Imane Khelif, neće nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu koje počinje u subotu. Alžirska boksačica, čiji je nastup na Igrama izazvao veliku buru, dobila je zabranu jer je odbila pristati na testiranje spola koje zahtijeva nova svjetska organizacija World Boxing.

Nakon osvajanja zlata u Parizu, Khelif se našla pod stalnim kritikama i pritiscima zbog pitanja vezanih uz njezino sudjelovanje u ženskoj konkurenciji. Iako je imala dozvolu Međunarodnog olimpijskog odbora, prvo ju je suspendirala bivša krovna federacija IBA, a sada i World Boxing.

Khelif je podnijela žalbu Sportskom arbitražnom sudu u Lausannei, no postupak neće biti završen prije početka prvenstva pa je sigurno neće biti u ringu. S obzirom na sve kontroverze, jasno je da će se rasprave o njezinu slučaju nastaviti i nakon Liverpoola, jer tema i dalje snažno polarizira boksački svijet.

🚨BREAKING: Algerian boxer Imane Khelif has appealed to the Court of Arbitration for Sport (CAS) to compete in the upcoming women’s @RealWorldBoxing championships without undergoing genetic sex verification. That request was denied, but the appeal remains ongoing. pic.twitter.com/4BSwatDkyX — ICONS (@icons_women) September 1, 2025