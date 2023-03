Vatrenima u Turskoj sudi Šveđanin kojeg ne pamtimo po dobrome

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon remija protiv Walesa (1:1) ide na noge Turskoj u kvalifikacijama za Euro 2024. U Bursi je večeras (20.45 sati) čeka paklena atmosfera, svi smatraju da susret neće biti lagan, ali vatreni su lagani favoriti. Bilo kako bilo, Hrvatska i Turska imaju dugu povijest međusobnih susreta, no brončani sa Svjetskog prvenstva u Kataru nadaju se tri boda.

Poznato je i tko će suditi ovu utakmicu, bit će to 38-godišnji Šveđanin Lars Christian Andreas Ekberg. On će sada prvi puta suditi hrvatskoj reprezentaciji. No, nije nepoznat jer bio je četvrti sudac u utakmici protiv Španjolske na Euru 2021. kada smo izgubili u produžecima.

Zanimljivo, tri puta je bio u sudačkoj postavi kada je utakmice igrala hrvatska U-21 vrsta i u niti jednom od ta tri puta nije pobijedila.

Dva je puta bio četvrti sudac mini vatrenima, dok je jednom bio glavni. Dva je puta završilo remijima, a jedan je ogled okončan porazom za Hrvatsku.

Što se njegove sudačke karijere tiče, sudio je utakmice Lige prvaka, Europske lige, Konferencijske lige i Lige nacija, vidjeli smo ga i na Europskom prvenstvu 2021., te na SP-ima i EP-ima mladih uzrasta...