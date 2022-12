Vatrenima sudi Amerikanac koji je svirao nepostojeći kazneni udarac na Ronaldu

Susret osmine finala Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Japana u ponedjeljak, 5. prosinca na stadionu Al Janoub sudit će Marokanac s američkom putovnicom Ismail Elfath (40).

Elfath je rođen u Casablanci, međutim sa 18 je preselio u SAD nakon što je dobio američku vizu na lutriji.

Diplomirao je strojarstvo na Sveučilištu Texas u Austinu 2006. Od 2012. se bavi suđenjem, a od 2016. je na FIFA-inoj listi sudaca.

Prije tri godine sudio je na CONCACAF Gold Cupu u Sjedinjenim Državama, a iste je godine vodio i polufinalnu utakmicu na Svjetskom klupskom prvenstvu.

Prije dvije godine je proglašen za najboljeg suca u MLS-u, a u srpnju prošle godine sudio je na tri utakmice na Olimpijskim igrama u Tokiju, uključujući četvrtfinalni ogled između Japana i Novog Zelanda.

Elfath je izabran kao jedan od dvojice sudaca iz CONCACAF- a za Afrički kup nacija 2021. održan u Kamerunu od 9. siječnja do 6. veljače 2022.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Cameroon v Brazil - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 2, 2022 Cameroon's Vincent Aboubakar is shown a red card by referee Ismail Elfath after receiving two yellow cards REUTERS/Jennifer Lorenzini Photo: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Vatrenima je sudio samo jednom, u prijateljskom susretu protiv Perua u kojemu smo poraženi sa 0-2 na Hard Rock stadionu u SAD-u 2018.

Na ovom SP vodio je susret Gana - Portugal (2-3) nakon kojeg je afrička momčad imala velikih prigovora na suđenje i dosuđeni kazneni udarac nad Ronaldom.

Asisirat će mu Amerikanci Corey Parker i Kyle Atkins, dok je četvti sudac Alžirac Mustapha Ghorbal.

Kolumbijac Nicolas Gallo bit će na VAR-u, Čileanac Julio Bascunan je asistent VAR-a, a Argentinac Ezequiel Brailovsky na VAR zaleđu.

