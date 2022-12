Protivnik Hrvatske: Ne šalim se, Japan može biti prvak svijeta

Japanska nogometna reprezentacija iznad svih očekivanja uspješno je premostila grupnu fazu natjecanja na Svjetskom prvenstvu. U skupini sa Španjolskom i Njemačkom, Azijci su završili na prvom mjestu, a Elf se kao trećeplasirani već vratio kući iz Katara. No, pravi izazov tek im slijedi: Hrvatska, u osmini finala Mundijala.

Ali, sami Japanci očito su se napunili samopouzdanjem.

- Tko god me pita ja mu odgovaram da Japan može biti prvak svijeta i pritom se ni malo ne šalim - izjavio je krilni napadač Ritsu Doan.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Japan v Costa Rica - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 27, 2022 Japan's Ritsu Doan after he was substituted REUTERS/Issei Kato Photo: ISSEI KATO/REUTERS

Zabio je i Furiji i Nijemcima, a obje utakmice dobili su s 2:1.

- Prošli smo skupinu kao pobjednici zato jer smo svi vjerovali u to. Isto tako, ja od početka vjerujem da možemo biti svjetski prvaci. To svima govorim od početka, prije nego li je Svjetsko prvenstvo počelo. Ne znam misli li netko da se šalim, ali ne, ja u to uistinu vjerujem. Svi su suparnici na ovom svjetskom prvenstvu kvalitetni i jaki, ali upravo takva smo i mi momčad. Možemo igrati sa svima - zaključio je.

Doan (24) je član Freiburga, a karijeru je započeo u klubu Gamba Osaka, da bi preko Nizozemske i PSV-a dogurao do Bundeslige. Transfermarkt ga cijeni na 12 milijuna eura.

