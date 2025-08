Vatreni predstavljen u Španjolskoj. Klub za njega ima važnu zadaću, evo što je poručio navijačima

Duje Ćaleta-Car i službeno je postao novi član Real Sociedada za sezonu 2025./26., čime je ujedno i prvo pojačanje kluba otkako je Erik Bretos preuzeo funkciju sportskog direktora. Hrvatski reprezentativac trebao bi se priključiti treninzima pod vodstvom Sergija Francisca početkom sljedećeg tjedna, piše španjolska Marca.

Iako je još dan ranije trenirao s Lyonom, u iščekivanju dogovora između klubova, Ćaleta-Car je u četvrtak stigao u San Sebastian. Oko 13 sati, u društvu sportskog direktora Bretosa, obavio je liječnički pregled, a tri sata kasnije napustio je kliniku vidno zadovoljan – pregledi su prošli bez problema.

Po potpisivanju ugovora, Ćaleta-Car se obratio navijačima putem klupskih kanala i podijelio prve dojmove o dolasku u Španjolsku: "Kada su mi rekli za interes Reala, odmah mi se svidjela mogućnost dolaska ovdje, u veliki klub, s velikom poviješću. To je lijep grad, također i stadion, sjajni navijači. Nakon nekoliko dana čekanja, sretan sam što sam već ovdje, borit ću se za Real u svakom trenutku."

Novi stoper Reala istaknuo je i što može donijeti momčadi: "Ja sam stoper koji voli razgovarati sa suigračima, doprinijeti svojim iskustvom, a ovdje u Realu ima mnogo mladih igrača. Znam za projekt, razgovarao sam s ljudima iz kluba i znam da očekuju velike stvari od ove sezone. Dolazim pomoći momčadi, igrati dobar nogomet, usrećiti navijače i proslaviti ciljeve na kraju sezone."

