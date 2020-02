Vatreni otkrio s kojim je suigračem živio u 20 kvadrata i poručio: Bolje da igramo sa Srbijom

Atletico Madrid u utorak je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka s 1:0 svladao Liverpool, a cijelu utakmicu za madridsku momčad odigrao je Šime Vrsaljko.

- Dajem maksimum na terenu i nastojim, kako u Ligi prvaka tako i u domaćem prvenstvu, nije bitno protiv koga igram i koja je momčad ispred nas da nastojim da tako praktički svakog mog suparnika pospremim u džep - rekao je Vrsaljko za Novu TV.

Vrsaljko je bio dugo ozlijeđen, a sada se vratio i željno iščekuje nastupe za Hrvatsku.

- Je, hrvatska reprezentacija je za mene nešto posebno. To je za mene više od sporta i to je nešto što ja obožavam i sigurno da ću stvarno spreman dočekati Europsko prvenstvo i pomoći svojim suigračima da napravim jedan jako bitan rezultat na Europskom prvenstvu i uvjeren sam da mi to možemo i hoćemo.

Može li Hrvatska imati poletniju momčad od one u Rusiji?

- Pa mislim da može. Svježa krv je uvijek dobro došla i nešto novo. S Brunom (Petković) i s Nikolom (Vlašić) stvarno smo dobili jednu svježinu, jednu mladost i agresivnost u njihovoj mladosti. Ja i Bruno smo kao klinci živjeli zajedno. On je imao 14 godina, ja 16. Živjeli smo zajedno u 20 kvadrata i mogu reći da je to momak koji je meni čudno da i prije nije došao do nivoa na kojem je sad jer je uvijek imao stvarno nenormalne kvalitete. Mislim da je u reprezentaciji netko tko nam daje dimenziju više. Pokazali su da se na njih u budućnosti može računati i na Europskom prvenstvu sigurno da ćemo biti jači i motiviraniji, neću reći da ćemo biti motiviraniji kao na Svjetskom, ali sigurno da ćemo biti na tom nivou.

Još uvijek se ne zna treći protivnik u našoj skupini, a to bi mogla biti Srbija. Bi li volio izbjeći susjede?

- Pa ne bih. Zašto izbjegavati nekog? Mislim da smo na takvom nivou i da je to sport. Bolje da u grupi odmah imamo vatru i da to sve rješavamo u grupi. Ako tu budemo na nivou, što ne sumnjam da nećemo biti, zašto ne? Ja sam za! Neka budu teške utakmice, neka bude napeto, neka navijači uživaju.