Vatreni, oprez! Šveđani su jako dobri, a ovo bi mogao biti najvažniji pojedinac

Nakon što su u prva dva kola na poprilično težak način ostali bez bodova, reprezentativci Hrvatske spremni su tražiti prve bodove u trećem kolu Lige nacija na Maksimiru protiv reprezentacije Švedske, koja nam je najmanje zahtjevan suparnik u ovoj skupini, ali i dalje poprilično zahtjevan. Šveđani su, kao i vatreni, poraženi u prve dvije utakmice protiv Francuske i Portugala, ali dvije su razlike u tim utakmicama – prva je da su Šveđani, za razliku od nas, pretrpjeli manje poraze (0:1 i 0:2), a druga da su igrali u svojoj zemlji. Već se nazire situacija u kojoj se zapravo mi protiv Šveđana borimo za to treće mjesto, koje bi nas zadržalo u elitnoj skupini ovog natjecanja. Zato je utakmica koja počinje sutra u 17.10 sati i te kako važna.

Lindelof krpa obranu UTD-a

Protiv kakve mi to reprezentacije igramo? Kakva je ta nova Švedska bez Zlatana Ibrahimovića? Koliko su zapravo dobri?

Pa, ako ćemo ukratko, jako su dobri. Odlazak Ibrahimovića utjecao je na neke vrlo važne promjene, a glavna je da više nemaju jednog nogometaša na kojeg se oslanjaju te da je postupno kadar podebljan na gotovo svim pozicijama. Švedski nogometaši većinom igraju u najjačim nogometnim ligama i njihove uloge u tim klubovima u većini slučajeva vrlo su važne.

Najveće zvijezde reprezentacije su Dejan Kuluševski i Victor Lindelof. Kuluševskog u Švedskoj nazivaju novim Ibrahimovićem, a svojim dolaskom iz Parme u Juventus i prvim partijama u dresu stare dame 20-godišnjak je najavio blistavu karijeru. Zapravo, on je već sada najbolji pojedinac svoje nacionalne vrste, iako je za nju upisao tek tri nastupa. S druge strane terena stup obrane je Victor Lindelof. Koliko god čujete priče o katastrofalnoj obrani Manchester Uniteda, ovaj 26-godišnjak nije osoba koju za to treba kriviti. Dapače, Lindelof u posljednjih godinu dana samo krpa ono što su Maguire, Shaw i De Gea zakuhali i uistinu odrađuje lavovski posao u vrlo zahtjevnom okruženju.

Pobijedili su Rusiju

Velika mlada zvijezda u usponu je i hitri napadač Alexander Isak, koji je prošle godine u dresu svojeg Real Sociedada demolirao Real Madrid s dva pogotka. Za jednog 21-godišnjaka koji redovito puni mreže u cijenjenom španjolskom prvoligašu, definitivno nije loše.

Ne smijemo tu zaboraviti ni društvo iz njemačke Bundeslige. Najpoznatije ime ono je Emilea Forsberga iz Leipziga, neumornog kreatora kojeg je s te pozicije u momčadi polagano uspio istisnuti Christopher Nkunku, no Forsberg je i dalje prema statistikama jedan od deset najboljih kreatora prilika na kontinentu u posljednje tri godine. Ime koje žari i pali Bundesligom, a za koje malo ljudi zna je Robin Quaison. Najvjernije će vam njegove vještine prikazati podatak da je prošle sezone u dresu Mainza u prvenstvu zabio 13 pogodaka, jedan više nego naš Andrej Kramarić. Tu je, također, i vrlo pouzdani lijevi bek Werdera Ludwig Augustinsson, koji će rijetko kad iza sebe imati lošu utakmicu.

No najvažniji pojedinac u dvoboju protiv Hrvatske za Švedsku vrlo lako mogao bi biti Sebastian Larsson, prekaljeni 35-godišnji veteran koji trenutačno nastupa za domaći AIK. Larsson je za svojeg vremena u Premiershipu dosta dugo bio najbolji izvođač prekida u najjačoj ligi svijeta, a branio je boje Sunderlanda. Od 2011. do 2014. godine Larsson je postigao čak 11 golova iz slobodnih udaraca te namjestio 24 pogotka nakon prekida. Kao što već znamo, baš je to Ahilova peta vatrenih i izbornik Janne Andersson vrlo će se vjerojatno na takav način napadanja i fokusirati. Uostalom, tako su i poveli protiv Rusije, koju su u četvrtak pobijedili 2:1. Bit će svakako teško zaustaviti trojku Isak – Quaison – Kuluševski, ali još teže iz prekida, budući da su Šveđani tek pet od svojih posljednjih 14 pogodaka postigli iz otvorene igre.