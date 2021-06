Badelj postao vlasnik pivovare: 'Izvozim u 15 zemalja, a evo što najviše volim piti'

Nogometaš vatrenih Milan Badelj odlučio je uložiti novac zarađen od nogometa. Odlučio je investirati u pivo, odnosno u craft pivovaru. Kao što znamo, neovisne pivovare, ili craft kako ih u svijetu zovu, u Hrvatskoj su veliki trend. Jedna je od uspješnijih, s velikim količinama plasiranim u izvoz, The Garden Brewery čiji je najveći pojedinačni ulagač upravo Badelj.

Riječ je o iznimno uspješnom poslovnom pothvatu koji već oko godinu i pol ne čini samo pivovara i glazbeni festivali koji su na nju prenijeli svoj imidž, već su sada dio holdinga The Garden Brewery i popularni burgeri Submarine. Dogodilo se to zahvaljujući velikom ulaganju AZ fonda. Treba spomenuti i nagrade britanskog pivskog kluba Beer 52, najvećeg u Europi, za najbolja piva u Europskoj uniji. Submarine je novim objektima potvrdio status najvećeg domaćeg lanca burgera.

Rasli i u pandemijskoj 2020.

– Odlučio sam se za ovo ulaganje s partnerom Tomislavom Alpezom s kojim imam tvrtku za investicijska ulaganja. S našim prijateljima i partnerima iz Velike Britanije, Nickom Colganom i Davidom Plantom analizirali smo tržište i zaključili da je proizvodnja crafta nešto što spaja proizvodnju i kreativnost, a nudi mogućnost povrata na investirani kapital. Učinili smo to ponajprije zbog festivala koji se organiziraju u Tisnom, a potom smo plasirali naša piva i u druge sektore. Zasad sve ide doista dobro, zadovoljni smo – kaže Badelj.

Jasno je da zbog nastavka uspješnog bavljenja nogometom Badelj ne može puno vremena posvetiti pivovari, no ona je doista njegov interes i pogled u budućnost.

– Nisam toliko detaljno posvećen pivovari, više je to strateški. Tomo, Nick i David vode pivovaru i holding. Jako sam zadovoljan smjerom kojim sve to ide, savjetujem našim fanovima da nastave koristiti naše proizvode – preporučuje naš reprezentativac.

The Garden Brewery poznat je po doista velikom izboru već u osnovnoj ponudi, kao i po specijalima koje izbacuju praktično svaki mjesec. Sportaš Badelj pije rijetko, no jedan stil piva posebno mu je drag.

– Popijem pivo tu i tamo, jako volim stout, tamno pivo koje mi zimi odgovara malo više. Općenito, ako bih morao izabrati baš jedan stil piva, onda bi to bio stout – ističe veznjak vatrenih.

I bez isticanja Badeljeva lika kao velike nogometne zvijezde, njegova pivovara doista radi dobro, potvrdio nam je nogometašev poslovni partner Tomislav Alpeza.

– U nezapamćenim, pandemijskim okolnostima tijekom 2020., pet mjeseci bio je zabranjen rad te su zbog pandemije otkazani svi glazbeni festivali. No, i u tim iznimno teškim okolnostima grupa je ostvarila rast ukupnih prihoda od 32% te su iznosili 59,8 milijuna kuna, uz operativnu profitabilnost od 13%, odnosno 7,83 milijuna kuna. Ističemo da je navedeni rast ostvaren usprkos tome što glazbeni festivali nisu održani a retail lokacije bile su zatvorene pet od dvanaest mjeseci tijekom 2020. – kaže Alpeza nastavljajući da njegov i Badeljev holding bilježi snažan rast i u prvom tromjesečju ove godine, kada je prodaja piva rasla za više od 33 posto, a burgera Submarine za 32 posto.

Čak više od 53% prodaje u prvom tromjesečju čini online prodaja craft piva, odnosno prodaja putem novog pivovarina web shopa. Takvi rezultati daju temelja i za nova ulaganja.

Izvoz čini više od 50 posto

– Proširenje proizvodnih kapaciteta s postojećih 12.000 hektolitara na 35.000 hektolitara bit će dovršeno do kraja 2021. . Cilj nam je da do kraja 2023. godine budemo potpuno zelena pivovara. Upravo sudjelujemo u natječaju EU za bespovratna sredstva kroz program REACT-EU: Digitalna i zelena transformacija – kazao nam je Alpeza otkrivajući i strateški cilj pivovare, a to je da postane najveća craft pivovara jugoistočne Europe uz udio izvoza od 75% u ukupnim prihodima pivovare.

– Izvozimo u više od 15 zemalja. Trenutačno su prihodi od izvoza prešli 50% ukupnih prihoda pivovare. Dakle, dalje ulažemo, u snažnom smo investicijskom ciklusu.