Futsal Dinamo i Zaklada Nema predaje ponovno u misiji za Judo klubu „Fuji“

Futsal Dinamo ponovno je pokrenuo svoju humanitarnu kampanju Plavi sveti Nikola, već tradicionalnu akciju u prosincu kojom se prikupljaju sredstva za udruge u potrebi. Ove godine Futsal Dinamo kampanju organizira u suradnji s Dinamovom zakladom Nema predaje.

Središnji događaj ove kampanje je utakmica Futsal Dinama na kojoj poklon-pakete najmlađima donosi Plavi sveti Nikola. Ove godine, utakmica u sklopu Plavog svetog Nikole, održat će se 14. prosinca od 17:00 u KC Dražen Petrović, a protivnik Plavih bit će Futsal Istra.

Foto: Promo

Već četvrtu godinu za redom Futsal Dinamo Plavog svetog Nikolu organizira za Judo klub osoba s invaliditetom „Fuji“ iz Velike Gorice. Riječ je o klubu osnovanom 2012. godine koji već 13 godina više nego uspješno omogućava bavljenje džudom osobama s raznim vrstama invaliditeta.



U sklopu akcije, Futsal Dinamo organizira i zajednički trening svoje prve momčadi s mladima iz Judo kluba „Fuji“, a ove godine pridružit će im se i članovi novog Dinamovog projekta „Zajedno u igru“, namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom. Zajednički trening, koji je otvoren za javnost i medije, održat će se 11. prosinca u 18:00 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole Tina Ujevića u Koturaškoj ulici.

Foto: Promo

Sredstva za judoke iz „Fujija“, između ostalog, će se prikupljati i aukcijom posebno izrađenih matchworn dresova koje će igrači Futsal Dinama nositi na utakmici 14. 12. u Draženovom domu. Početak aukcije bit će 15. prosinca točno u podne, trajat će tjedan dana i tijekom tog perioda svi će se moći natjecati za dres voljenog kluba.

Osim aukcije dresova, u planu je još nekoliko akcija za Dinamove prijatelje iz "Fujija", a prikupljanje sredstava trajat će do 28. veljače 2026.