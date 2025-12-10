Crnogorska legenda rekla je sve: Sad je jasno koliko je Luka Modrić značio Realu

Kraljevski klub proživljava teške dane. Momčad pod vodstvom trenera Xabija Alonsa upala je u rezultatsku krizu koja je uzdrmala temelje Santiago Bernabeua. Od posljednjih sedam odigranih utakmica, Real je slavio u samo dvije, protiv Olympiacosa u Ligi prvaka i Athletic Bilbaa u prvenstvu, dok je u istom razdoblju upisao dva poraza i tri remija. Alarm se upalio nakon bolnog domaćeg poraza od Celte (0:2), a sve se događa uoči dolaska zahuktalog Manchester Cityja. Zbog niza posrtanja, zaostatak za vodećom Barcelonom raste, a španjolski mediji sve glasnije pišu o nesigurnoj poziciji trenera Alonsa. U jeku tih napetosti, za španjolski radio Cadena SER oglasio se legendarni crnogorski napadač i bivši sportski direktor Reala, Predrag Mijatović, čije su riječi odjeknule Madridom.

Mijatović je bez zadrške opisao ono što je vidio na terenu, ističući potpunu taktičku konfuziju unutar momčadi. "Vidio sam igrače koji su u drugom poluvremenu trčali i željeli preokrenuti utakmicu, ali su imali potpuni nered u svojoj taktičkoj shemi. Dakle, oni žele pobjedu, ali ne znaju kako doći do nje", izjavio je Mijatović, precizno detektirajući da problem nije u nedostatku volje, već u odsustvu organizacije i jasne ideje u ključnim trenucima utakmice. Njegova kritika nije bila usmjerena na pojedince, već na kolektivni dojam nemoći koji momčad ostavlja na terenu, djelujući kao skupina individualaca, a ne kao uigrani orkestar kakav je Real godinama bio.

Upravo u tom nedostatku organizacije Mijatović vidi ključni problem – odlazak istinskih vođa. Crnogorska legenda s nostalgijom se prisjetila igrača koji su donedavno nosili igru i autoritet kluba. "Posljednjih godina Real Madrid je imao igrače poput Luke Modrića, Tonija Kroosa ili čak Karima Benzeme, koji su bili sposobni presložiti suigrače na terenu kada bi se momčad raspala. Oni su bili produžena ruka trenera", objasnio je, naglasivši kako je Modrićeva sposobnost da smiri igru, preuzme odgovornost i postavi suigrače na svoja mjesta bila nemjerljivo važna. Njegovim odlaskom nakon 13 godina, nastala je praznina koju današnja generacija očito ne uspijeva popuniti.

Da bi pojasnio važnost takvog igrača, povukao je paralelu sa svojim vremenom u bijelom dresu. "U naše vrijeme, taj igrač je bio Fernando Hierro. U trenucima kada bi se momčad raspala, on je uvijek bio tu da nas vrati na naša mjesta. Tijekom utakmice ne možete imati stalnu komunikaciju s trenerom, zato je ključno imati takvog igrača na terenu", istaknuo je Mijatović. Taj nedostatak figure koja može preuzeti kontrolu kada stvari krenu po zlu sada je, prema njegovim riječima, postao bolno očit, a protivnici to itekako osjećaju i koriste.

Iako mnogi upiru prstom u trenera Xabija Alonsa, Mijatović je stao u njegovu obranu, sugerirajući da problem leži dublje. "Prima mnogo kritika, ali mu ne dopuštaju da radi. Možda igrači više nisu sposobni razumjeti filozofiju i način na koji Xabi Alonso vidi nogomet. Ukratko, ja vidim momčad koja želi, ali ne zna kako, na koji način, ni gdje", rekao je, prebacujući dio odgovornosti na svlačionicu.