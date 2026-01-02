Sjajni kauboj objasnio zašto neće igrati za Hrvatsku: Mogao bi si kompletno uništiti karijeru.

Rukometaši Hrvatske, aktualni svjetski doprvaci, okupili su se u Zagrebu odakle su produžili u Prelog gdje će odraditi završne pripreme za europsko prvenstvo koje 15. siječnja počinje u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Odmah na početku izbornik Dagur Sigurdsson, rekao je jednu lošu vijest. Ustvari, samo je potvrdio ono o čemu smo pisali prije nekoliko dana. Marin Šipić neće ići na europsko prvenstvo. Ozljeda koljena je takve prirode da kružni napadač švicarskog Kriensa jednostavno ne može pomoći suigračima na jednom zahtjevnom turniru.

- Došao sam se pozdraviti s dečkima, dat im podršku. Nažalost, magnetska rezonanca pokazala je da su stradali ligamenti koljena. Da se mene pita igrao bi pod injekcijama. Takav sam. Srce želi, ali realnost je nešto sasvim drugo. Bolje je preskočiti jedno veliko natjecanje nego igrati i možda si kompletno uništiti karijeru. Uostalom, bolje je da igraju sto posto zdravi igrači. Opet, tko zna, možda se vidimo u polufinalu, u Zagrebu nastavljam s terapijama. Možda se čudesno oporavim - rekao je Marin Šipić.

Tin Lučin, Luka Lovre Klarica i Zvonimir Srna došli su na pripreme ali za razliku od Šipića njihovo stanje je puno bolje. Čim mogu trenirati, znači da su u konkurenciji da bude u avionu za Švedsku. Zvonimir Srna odigrao je pola sata u posljednjem susretu svog Montpelliera i osjeća se dobro. Tin Lučin nije igrao od 11. studenog i susreta protiv Kadetten Schaffhausena, a Luka Lovre Klarica posljednji je nastup imao protiv Magdeburga 19. studenog. Potpuno spreman je i Luka Cindrić, srednji vanjski Veszprema.

Dobro sam, spreman sam i jedva čekam da sve počne. Imamo dobru reprezentaciju, puni smo samopouzdanja. Istina, nedostajat će nam u napadu Šipić ali vjerujem da će izbornik pronaći najbolje rješenje na crti – naglasio je Cindrić.

Jedno od rješenja mogao bi biti Zlatko Raužan, pivot Sesvete TO koji iza sebe ima odličnu polusezonu.

- Velik je uspjeh što sam na završnim pripremama. Napravit ću sve u mojoj moć da se izborim za EP - istaknuo je Raužan.

Reprezentacija će u Prelogu ostati do 8. siječnja 2026. godine kada se vraća u Zagreb gdje istu večer u 20.30 sati ima prvi od dva prijateljska susreta protiv Njemačke. Drugi je 11. siječnja 2026. godine u ZAG Areni u Hannoveru. Hrvatska se nakon toga neće vraćati kući, već ostaje u Hannoveru na treningu.

- Prvih nekoliko dana morat ćemo dobro snimiti stanje sa ozljedama i formom igrača i nakon toga ćemo tek imati jasniju sliku uoči nastupa u Malmöu. Šipić je ozlijeđen, to je u sportu teška situacija i meni je jako žao zbog toga. To je ozljeda koja taži stanku šest do osam tjedana. On nam je dragocjen i njegova šanse da se pojavi čak i u završnici natjecanja su, nažalost, minimalne. Imamo dobre igrače, ali za sve novo treba treninga i vremena i to će biti najveći posao u ovom periodu koji nas čeka u Prelogu. - rekao je izbornik Sgurdsson.