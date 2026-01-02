Naši Portali
'HVALA VAM...'

Veliki Roberto Carlos izašao iz bolnice i uputio emotivnu poruku koja je oduševila sve

Screenshot Instagram
Autor
Patrik Mršnik
02.01.2026.
u 22:00

Bivši brazilski nogometaš i legenda Real Madrida, Roberto Carlos da Silva, otpušten je iz bolnice nakon uspješne operacije srca. Slavni lijevi bek zahvalio se liječničkom timu putem društvenih mreža

Bivši igrač brazilske reprezentacije i Real Madrida Roberto Carlos u petak je dobio liječničko odobrenje i napustio bolnicu u Brazilu, gdje je bio hospitaliziran od 29. prosinca zbog operacije srca. Ambasador 'kraljevskog kluba' oglasio se na društvenim mrežama dirljivom porukom uz fotografiju na kojoj nasmijan pozira s liječničkim timom koji se brinuo o njemu. "Zahvaljujem cijelom liječničkom timu na pažnji, brizi i podršci tijekom ovog razdoblja", napisao je legendarni nogometaš.

Nekadašnji brazilski lijevi bek primljen je u bolnicu Vila Nova Star u Sao Paulu prošlog ponedjeljka nakon što mu je tijekom rutinskih pregleda otkrivena koronarna opstrukcija, zbog čega su mu liječnici preporučili angioplastiku. Zahvat je, kako prenosi španjolski As, izveden istoga dana, "s potpunim uspjehom i bez ikakvih komplikacija", kako je navedeno u liječničkom biltenu objavljenom 31. prosinca. U biltenu je također istaknuto da se bivši nogometaš oporavlja na zadovoljavajući način, da je stabilan i bez ikakvih simptoma.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda

Roberto Carlos, koji se smatra jednim od najboljih lijevih bekova u povijesti nogometa, proveo je čak jedanaest godina u dresu Real Madrida, a ostavio je dubok trag i u klubovima poput Palmeirasa i Corinthiansa. Od profesionalnog nogometa službeno se oprostio 2012. godine, no ostao je aktivan u svijetu nogometa kroz svoju ulogu ambasadora i sudjelovanjem u brojnim revijalnim utakmicama.

Njegova karijera ispunjena je impresivnim uspjesima. S brazilskom reprezentacijom postao je svjetski prvak 2002. godine, a osvojio je i dvije Cope Américe te jedan Kup konfederacija. S Real Madridom je ispisao povijest osvojivši tri naslova Lige prvaka, četiri naslova prvaka Španjolske i dva Interkontinentalna kupa, čime je zacementirao svoj status nogometne ikone.
