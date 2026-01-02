Kardiokirurg otkiva 4 namirnice koje nikada ne jede: 'Najgore su za srce i skraćuju život'

Bez hrane i pića tijelo ne može živjeti, ali upravo neke od namirnica i napitaka koje svakodnevno konzumiramo mogu ubrzati propadanje našeg srca. Dok su pušenje, fizička neaktivnost i masna hrana već odavno poznati rizični faktori, postoje i druge naizgled bezopasne navike koje ozbiljno ugrožavaju zdravlje kardiovaskularnog sustava. Kardiokirurg dr. Jeremy London izdvojio je četiri stvari koje najviše opterećuju srce:

1. Brza hrana: Ništa novo, ali vrijedi ponoviti – brza hrana nije prava hrana. Prema dr. Londonu, većina onoga što se nudi u lancima brze hrane zapravo su “jestivi prehrambeni proizvodi”, puni industrijski obrađenih sastojaka koji potiču upale i dugoročno uništavaju zdravlje srca.

2. Gazirana pića: Gazirana pića – bilo obična ili dijetalna – dr. London naziva “tekućom smrću”. Samo jedna limenka sadrži oko 10 žličica šećera ili ekvivalentnu količinu kukuruznog sirupa. To povisuje trigliceride, potiče debljanje, naglo diže šećer u krvi i povećava rizik od dijabetesa, a time i bolesti srca.

3. Mlijeko: Iako je bogato kalcijem i proteinima, kravlje mlijeko sadrži i puno zasićenih masti koje povisuju kolesterol i rizik od srčanog i moždanog udara. Dr. London ističe i zanimljiv podatak: čovjek je jedini sisavac koji nastavlja piti mlijeko i nakon djetinjstva – i to od druge vrste.

4. Alkohol: “Alkohol je apsolutno toksičan za svaku stanicu u našem tijelu”, tvrdi dr. London. Čak i povremena i umjerena konzumacija može biti štetna. Iako se često spominju studije o “korisnim” učincima male količine vina, kardiolozi naglašavaju da su one uglavnom manjkave i često financirane od same industrije.

Umjerenost je ključ svega, ali prema stručnjacima, upravo ove četiri navike najbolje je svesti na minimum – ili u potpunosti izbjegavati. Ako ste zabrinuti za svoje prehrambene navike i zdravlje srca, uvijek se posavjetujte s liječnikom.