Vaterpolisti i u Šibeniku nadjačali Talijane, pogodak je zabio i vratar Bijač

U sklopu šibenskih Dana vaterpola prijateljsku utakmicu odigrale su reprezentacije svjetskih prvaka i doprvaka, finalisti posljednjeg Svjetskog prvenstva. Lijepu uvertiru priredilo je Šibensko pjevačko društvo "Kolo", koje postoji 126 godina, i koje je neposredno prije prvog početka susreta izvela i neslužbenu himnu hrvatskih sportaša Gibonijevu "Mi smo prvaci".

A svjetski prvaci primili su dva brzinska pogotka od igrača (Cannella) koji im je, dva dana prije u Rimu, zabio četiri od prvih pet talijanskih pogodaka. No, s pogocima Vrlića, Žuvele, Brubnjaka i Harkova te tri Bukića, koji je sjajno koristio situacije s igračem više, Hrvatska dolazi u prednost od četiri pogotka (7:3).

U tom razdoblju naši su igrali sjajnu obranu pa nisu primili pogodak više od osam minuta, sve to trećeg Canellina pogotka koji se opet iskazao kao vrstan šuter. A sa 7:4 za domaćina otišlo se na veliki odmor i zahvaljujući vrlo visokoj realizaciji igrača više (pet od sedam).

A početkom treće četvrtine golčinu (u rašlje), šutem izvana, postigao je Burić za za novo hrvatsko vodstvo od četiri pogotka razlike (8:4) pa tako i Butić (9:5) i Vrlić (10:6) koji je iznudio velik broj isključenja. Nastavilo se tako i dalje pa je i šest minuta prije kraja Hrvatska imala "plus četiri" (12:8).

No, našima tada kao da pada napadačka snaga a prednost održavaju isključivo dobrom obranom (blokovima). No, predobri su Talijani da bi svi njihovi udarci završavali u blokovima pa Canella (iz kontre) i Ferrero smanjuju na 12:10. No, i nakon toga naša obrana dobro je funkcionirala a do završnog rezultata (14:10) dolazi u okolnostima talijanske igre na sve ili ništa pa je tako pogodak zabio i Bijač. Naime, Talijani su u svoj posljednji napad krenuli i s vratarem, naši su se obranili a hrvatski vratar je zabio pogodak, preko cijelog terena, u praznu suparničku mrežu.

- Ovo s Talijanima su prve dvije utakmice u kojima stječemo sigurnost u obrani. Nije lako na ovoj razini igrati ovako čvrstu obranu, kada smo teški i umorni - ustvrdio je Bijač.

Osim vratara (1), za Hrvatsku su zabijali još Butić (1), Harkov (19, Brubnjak (1), Žuvela (2), Vrlić (3) i Bukić (3) koji je iskoristio sve svoje prilike s igračem više, a cijela momčad ih je imala 16 (uz osam iskorištenih).

- Najvažniji dio nam je uvijek obrana i dobro smo stajali. U posljednjoj smo malo stali u napadu ali smo obranili prednost s obranom - ustvrdio je Luka Bukić na kojeg se nadovezao izbornik Ivica Tucak.

- Dobro smo izgledali obrambeno. Puno bolje nego što je bilo u Rimu. Vjerojatno sam malo i dosadan no nastavit ću i dalje ponavljati igračima, obrana je segment igre koji mora funkcionirati besprijekorno da bi imao kredit u napadu, da možeš i promašiti ili krivo dodati. Da imaš luksuz pogreške u napadu.

Imali su naši i taj "luksuz" da je za njih navijala i skupina marokanskih vaterpolista koji sudjeluju na jednom klupskom turniru u obližnjem Biogradu.

- Obožavamo hrvatski vaterpolo a imamo i dosta hrvatskih sportskih prijatelja - kazao nam je jedan od njih po netipičnu imenu (Adam).

Na koncu nam valja spomenuti da u hrvatskom sastavu nije bilo vrsnog centra Lončara a da talijanski izbornik Alessandro Campagna nije koristio Velotta i jednog najboljih svjetskih vaterpolista Di Fulvija.