Izbornik Bajić: Iz ovog naraštaja dobit ćemo 5-6 seniorskih reprezentativaca

Pobijedivši vršnjake iz Mađarske (13:8), a u ovom godištu (U-20) to im je prvi put pošlo za rukom, mladi hrvatski vaterpolisti osvojili su treće mjesto na Svjetskom prvenstvu koje se za taj uzrast igralo u Zagrebu.

Osma je to medalja za Hrvatsku u ovom uzrastu u kojem su u finalima igrali šest puta i osvojili četiri zlata a ovo je druga bronca. Mladi hrvatski vaterpolisti prvakom svijeta bili su u Havani 1997. i u Šibeniku 2009. a iz finala izlazili su kao srebrni 2001. u Turskoj, 2005. u Argentini, 2013. u Mađarskoj i 2017. u Srbiji što je bila i posljednja mlađeuzrasne medalja za Lijepu Našu do ove zagrebačke bronce.

A s njom se ponosi i kapetan ovog sastava vratar Mauro Ivan Čubranić:

- Najvažnije je da smo Svjetsko prvenstvo završili s pobjedom. Najmanje što smo mogli nakon polufinalnog poraza jest da osvojimo broncu i ovaj put je to bila prava Hrvatska. U prvoj utakmici smo bili jako dobri, pobijedili smo kasnije finaliste Amerikance sa čak 19:10, no onda je uslijedio pad iz ne znam kojeg razloga. No, u ovom naraštaju ima puno talenta i ja vjerujem da je ovo bila momčad za svjetskog prvak no mi to na ovom turniru nismo pokazali. No, ovo je bilo posljednje veliko natjecanje za ovo godište i ja sam sretan do krova što smo dvije posljednje godine okrunili medaljama, prošlu s europskim zlatom i ovu sa svjetskom broncom.

U utakmici za broncu, Čubranić je upisao 20 obrana pa smo ga upitali je li mu to jedna od najboljih predstava u njegovoj mladoj vratarskoj karijeri koju će nastaviti u zagrebačkoj Mladosti.

- S obzirom na nova pravila za ubrzani vaterpolo, i koliko se golova postiže, primiti manje od deset pogodaka pokazatelj je dobra obrane. A to je ono što nam je nakon utakmice s Amerikancima nedostajalo. Počeli smo se dizati protiv Grka, s više blokiranih šuteva, i to je nešto što puno pomaže vratarima.

O odlučnosti naših mladih vaterpolista govori i izjava Luke Penave, vanjskog igrača koji je četiri puta našao put do mreže Mađara. A riječ je o sastavu od kojeg su naši dosad gubili.

- Prije utakmice smo si rekli da ćemo za ovu pobjedu ako treba i umrijeti u bazenu. Svi smo dali svoj maksimum a naročito smo popravili obranu. Mi nikad dosad nismo u službenoj utakmici dobili te Mađare i drago mi je da smo u tome konačno uspjeli i to ispred naših navijača. Ugođaj s tribina bio je poticajan jer to je publika koja nije slavila samo pogotke nego i blokirane šuteve suparnika, osvojenu loptu. S time su se i emocije dizale i rasla nam je snaga.

Sa završnom izvedbom svojih izabranika zadovoljan je bio i izbornik Zoran Bajić.

- Nakon nešto nestabilnijeg početka, igrali smo izvanrednu obranu. Vratar Čubranić je bio vrlo dobar, povremeno i odličan, a to je važno za sigurnost naše vanjske linije u napadu. Na obrani se gradi uspjeh jer s njom dobivate mirnoću u napadu. Na kraju smo malo pali, kao da su se dečki prepali pobjede, no na lijep smo način završili ovo natjecanje u koje smo puno sebe uložili.

Uvijek je dobar osjećaj završiti natjecanje s pobjedom, za kojeg god se mjesto igralo, a naročito ako je za medalju.

- Ja sam dečkima prije utakmice rekao da je bolje pobijediti na kraju natjecanja i osvojiti broncu nego izgubiti u finalu i biti srebrni. Shvatili su poruku i vidio sam veliku želju. Čak sam bio siguran da ćemo pružiti dobru partiju. Rekli smo da Mađare moramo svesti na ispod deset pogodaka i u tome smo uspjeli i zato dečkima kapa dolje.

Dakako, poanta rada s mlađeuzrasnim selekcijama jest u tome koliko će one izbaciti seniorskih reprezentativaca. A dojam je da stižu nasljednici Bijača, Fatovića, Vrlića, Jokovića, Marinića Kragića ...

- Rekao sam vam to još lani, nakon europskog zlata i čini se da nisam ništa krivo rekao. Čubranić, Pavlić i Tončinić će to postati sigurno a Šušić i Cuzzi s vremenom. Njima bih još dodao Antu Jerkovića u kojem ćemo dobiti odličnu lijevu ruku. Tončinić, Šušić i Jerković su 2007. godište i to je bogatstvo. Ovo je reprezentacija koja može parirati bilo kome na svijetu a osnova svega je da će određen broj ovih igrača ući u seniorsku reprezentaciju - zaključio je izbornik Bajić, inače novi (stari) trener Mladosti koji će pod sobom nadalje imati i Čubranića i Tončinića.