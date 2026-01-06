Blanka Vlašić otela Dinamu sjajnu Mariju Tolj

Veliki atletski transfer dogodio se uoči nove sezone. Marija Tolj jedna od najboljih hrvatskih atletičarki iz kluba Dinamo-Zrinjevac prelazi u splitski ASK.

U dosadašnjoj karijeri Marija je osvojila zlato na Europskom prvenstvu U23 u bacanju diska (62,76 m), bila je zlatna na Mediteranskim igrama u Oranu 2022. godine, s osobnim rekordom od 64,71 metara.

Na svjetskom prvenstvu u Eugenu bila je osma, dok ej an europskom prvenstvu u Münchenu 2022. godine bila šesta. Bila je i sudionica olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Njezin osobni rekord od 64,71 m svrstava je u sam vrh na svjetskoj razini u bacanju diska, čime ASK-Split potvrđuje visoke ambicije na domaćoj i međunarodnoj sceni.

- Dolazak Marije Tolj u Split nije samo osnaživanje klupskih redova, već i strateški korak u pružanju maksimalne podrške njezinoj ambiciji da ostane u samom svjetskom vrhu.

ASK-Split želi Mariji pružiti svu potrebnu logistiku i uvjete kako bi ostvarila svoje najviše ciljeve, a vjerujemo da će joj upravo promjena okoline i novi uvjeti rada biti ključan poticaj za daljnji rezultatski iskorak - rekla je Blanka Vlašić, predsjednica kluba.