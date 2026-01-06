Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Atletika

Blanka Vlašić otela Dinamu sjajnu Mariju Tolj

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje diska, žene
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
06.01.2026.
u 19:43

Veliki atletski transfer dogodio se uoči nove sezone. Marija Tolj jedna od najboljih hrvatskih atletičarki iz kluba Dinamo-Zrinjevac prelazi u splitski ASK.

U dosadašnjoj karijeri Marija je osvojila zlato na Europskom prvenstvu U23 u bacanju diska (62,76 m), bila je zlatna na Mediteranskim igrama u Oranu 2022. godine, s osobnim rekordom od 64,71 metara.

Na svjetskom prvenstvu u Eugenu bila je osma, dok ej an europskom prvenstvu u Münchenu 2022. godine bila šesta. Bila je i sudionica olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Njezin osobni rekord od 64,71 m svrstava je u sam vrh na svjetskoj razini u bacanju diska, čime ASK-Split potvrđuje visoke ambicije na domaćoj i međunarodnoj sceni.
 - Dolazak Marije Tolj u Split nije samo osnaživanje klupskih redova, već i strateški korak u pružanju maksimalne podrške njezinoj ambiciji da ostane u samom svjetskom vrhu.

ASK-Split želi Mariji pružiti svu potrebnu logistiku i uvjete kako bi ostvarila svoje najviše ciljeve, a vjerujemo da će joj upravo promjena okoline i novi uvjeti rada biti ključan poticaj za daljnji rezultatski iskorak - rekla je Blanka Vlašić, predsjednica kluba. 

Ključne riječi
ASK Dinamo Zrinjevac Blanka Vlašić Marija Tolj Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!