Rukomet

Slavić ide u Ohrid, Melsungen želi Glavaša

Zagreb: Utakmica EHF Lige prvaka između PPD Zagreb i Telekom Veszprem
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
06.01.2026.
u 19:35

Dino Slavić, hrvatski rukometni vratar, sljedeće sezone branit će u makedonskom Ohridu. Potpisao je ugovor do 2028,. godine, a  tamo će braniti u tandemu s još jednim hrvatskim vratarom – Kristijanom Pilipovićem

Dino Slavić, hrvatski rukometni vratar, sljedeće sezone branit će u makedonskom Ohridu. Potpisao je ugovor do 2028,. godine, a  tamo će braniti u tandemu s još jednim hrvatskim vratarom – Kristijanom Pilipovićem.

Još su dvojica hrvatskih igrača u ovom makedonskom klubu – Ante Ivanković  i Lovro Jotić. Dino Slavić će tako Francusku i Limoges zamijenit za Sjevernu Makedoniju.

Inače, Slavić je do sada  branio za Zamet, Umag, Zagreb i Ademar. Dino Slavić je trenutačno na pripremama s hrvatskom reprezentacijom i putovat će na europsko prvenstvo kao jedan od trojice vratara, uz Kuzmanovića i Mandića

Filip Glavaš mogao bi sljedeće sezone u Bundes ligu. Zanimanje za njega pokazuje Melsungen, klub koji u svojim redovima već ima jednog našeg reprezentativca Davida Mandića. Ako se realizira ovaj tandem onda bi Melsungen sljedeće sezone  igrao s dva hrvatska krila, baš kao ove sezone igra mađarski Szeged (Jelinić, Šoštarić). 

Ključne riječi
Limoges Zagreb Filip Glavaš Dino Slavić rukomet

