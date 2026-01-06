Slavić ide u Ohrid, Melsungen želi Glavaša

Dino Slavić, hrvatski rukometni vratar, sljedeće sezone branit će u makedonskom Ohridu. Potpisao je ugovor do 2028,. godine, a tamo će braniti u tandemu s još jednim hrvatskim vratarom – Kristijanom Pilipovićem.

Još su dvojica hrvatskih igrača u ovom makedonskom klubu – Ante Ivanković i Lovro Jotić. Dino Slavić će tako Francusku i Limoges zamijenit za Sjevernu Makedoniju.

Inače, Slavić je do sada branio za Zamet, Umag, Zagreb i Ademar. Dino Slavić je trenutačno na pripremama s hrvatskom reprezentacijom i putovat će na europsko prvenstvo kao jedan od trojice vratara, uz Kuzmanovića i Mandića.

Filip Glavaš mogao bi sljedeće sezone u Bundes ligu. Zanimanje za njega pokazuje Melsungen, klub koji u svojim redovima već ima jednog našeg reprezentativca Davida Mandića. Ako se realizira ovaj tandem onda bi Melsungen sljedeće sezone igrao s dva hrvatska krila, baš kao ove sezone igra mađarski Szeged (Jelinić, Šoštarić).