Kako je legendarni as na štandovima s burgerima i piletinom zaradio više nego u veličanstvenoj karijeri!?

Shaquille O'Neal proveo je gotovo dva desetljeća maltretirajući braniče pod košem, ali njegov najunosniji posao došao je daleko od parketa. Zahvaljujući raširenom portfelju restorana i franšiza, zarađuje više novca nego svojedobno u statusu NBA zvijezde. Financijske brojke pričaju priču o tome kako je umirovljena zvijezda pretvorila brzu hranu, teretane i ugovore s brendovima u carstvo koji sada nadmašuje njegovu vrhunsku igračku zaradu.

Ono što je započelo kao nekoliko franšiza, preraslo je u čvrsto upravljanu mrežu prodaje burgera, štandova s ​​piletinom i fitness klubova. Shaquille O'Neal izgradio je posao koji je osmišljen da traje dulje od bilo kojeg ugovora.

Njegova igračka karijera bila je jedna od najunosnijih u povijesti lige, no sada izgleda kao uvod u pravu priču o zaradi. Tijekom mandata za Orlando, Los Angeles Lakerse, Miami i nekoliko drugih klubova, zaradio je otprilike 292 milijuna dolara, što bi bio vrhunac karijere za gotovo svakog sportaša.

Ono što njegovu trenutačnu financijsku putanju čini izvanrednom jest to što se njegov portfelj izvan terena sada procjenjuje na oko 500 milijuna dolara, što je zapravo manje od bogatstva koje je stekao samo od čekova od utakmica. Ta procjena od 500 milijuna dolara, povezana s sponzorstvima i carstvom brze hrane, znači da se njegovo bogatstvo popelo na gotovo dvostruko više od 292 dolara koje je zaradio kao igrač. Drugim riječima, centar koji je nekoć definirao dominaciju pod košem, sada većinu svoje neto vrijednosti dobiva od financijskih tokova koji dolaze bez obzira na to hoće li ikada ponovno zavezati tenisice.

Okosnica O'Nealovog bogatstva je pažljivo sastavljena mreža koja nalikuje na holding tvrtku. U središtu je skupina restorana i fitness poslova koji zajedno obuhvaćaju stotine lokacija i više brendova. Njegovi udjeli često se opisuju kao carstvo vrijedno 500 milijuna dolara izgrađenih na stalnom prometu koji održava blagajne otvorenima od doručka do kasno u noć.

Unutar te strukture nalaze se precizne, upečatljive brojke koje pokazuju koliko je ozbiljno pristupio tom poslu. Povezan je s vlasništvom nad 155 Five Guys lokacija, mrežom od 40 teretana i ukupno 350 restorana u svom portfelju. O'Nealova odluka da pod svojim okriljem okupi desetke prodajnih mjesta znači da čak i skromna dobit po trgovini, pomnožena s 350 lokacija, može konkurirati godišnjoj zaradi njegovih najboljih sezona u Lakersima.

Među svim njegovim ulaganjima, posao s hamburgerima ističe se i kao laboratorij za učenje. O'Neal je govorio o vlasništvu nad 155 lokacija u lancu Five Guys, brojci koja jasno ilustrira koliko je daleko bio spreman ići kad je povjerovao u ovaj poslovni koncept. Ono što O'Neala razlikuje od mnogih umirovljenih zvijezda nije samo veličina njegovih poslova, već i način na koji o njima govori. Svoj poslovnu strategiju definirao je kao drugu karijeru koja je zahtijevala jednako mnogo učenja kao i prva, naglašavajući da je morao naučiti čitati financijske izvještaje, procjenjivati ​ugovore i zapošljavati djelatnike koji mogu izvršavati ozbiljne zadatke.

Unatoč sjajnom poslovnom uspjehu, O'Nealov put uključivao je pogrešne korake koji bi potopili manje strpljivog investitora. Njegovo vlastito priznanje da je nekoć posjedovao 155 lokacija Five Guys, a da nije u potpunosti razumio kako ih voditi, studija je slučaja o opasnostima prebrzog ulaganja. Pa ipak, čini se da su ta ista iskustva izoštrila njegov pristup.

O'Nealova putanja postala je referentna točka za mlađe sportaše. Poznato je koliko je bivših NBA zvijezda nakon karijere jednostavno bankrotiralo. Pouka nije da bi svi trebali otvoriti 155 burger-restorana ili 40 teretana, već da je razdoblje vrhunca zarade na terenu vrlo kratko, dok se razdoblje pametnog ulaganja može protezati desetljećima. Pretvaranjem svoje ušteđevine iz NBA karijere u raznoliku mješavinu restorana, teretana i sponzorstava, pokazao je kako privremenu slavu pretvoriti u trajan poslovni koncept.