Neviđeno: Sportašica od 226 centimetara postala je pravi hit, protivnice nemaju nikakve šanse

Mlada kineskinja Zhang Ziyu (18) postala je hit na društvenim mrežama nakon što je debitirala za seniorke momčadi Shandong Shijiazhuanga u kineskoj prvoj ligi. Posjeduje nevjerojatnu visinu od 226 centimetara, a u svom debiju je upisala 15 koševa za samo 12 minuta i nema sumnje da će ih zabijati još kad se navikne na seniorsku košarku.

Ziyu, koja je visoka kao i NBA zvijezda Victor Wembanyama, nema nikakve konkurencije na parketu i samo je pet centimetara niža od najvišeg NBA košarkaša svih vremena Gheorghea Muresana.

Osim 12 koševa, Ziyu je upisala i šest skokova, a video s njezinim premijernim nastupom postalo je pravi hit na društvenim mrežama.

Zhang Ziyu (18, 7'5") debut off the bench vs. Hebei:



12 MIN - 15 PTS - 6 REB - 6/9 FG



📹: 阿才说球 #WCBA pic.twitter.com/SzZ6rDs9Ho — Chinese Women's Hoop Show (@CWHoopShow) January 4, 2026