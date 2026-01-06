Naši Portali
VIRALNI HIT

Neviđeno: Sportašica od 226 centimetara postala je pravi hit, protivnice nemaju nikakve šanse

06.01.2026.
u 19:23

Ziyu, koja je visoka kao i NBA zvijezda Victor Wembanyama, nema nikakve konkurencije na parketu i samo je pet centimetara niža od najvišeg NBA košarkaša svih vremena Gheorghea Muresana

Mlada kineskinja Zhang Ziyu (18) postala je hit na društvenim mrežama nakon što je debitirala za seniorke momčadi Shandong Shijiazhuanga u kineskoj prvoj ligi. Posjeduje nevjerojatnu visinu od 226 centimetara, a u  svom debiju je upisala 15 koševa za samo 12 minuta i nema sumnje da će ih zabijati još kad se navikne na seniorsku košarku.

Ziyu, koja je visoka kao i NBA zvijezda Victor Wembanyama, nema nikakve konkurencije na parketu i samo je pet centimetara niža od najvišeg NBA košarkaša svih vremena Gheorghea Muresana.

Osim 12 koševa, Ziyu je upisala i šest skokova, a video s njezinim premijernim nastupom postalo je pravi hit na društvenim mrežama. 

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni
