Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
PODUZETNIČKI DUH

Luka Modrić nastavlja ulagati u biznis u Hrvatskoj! Otkriveno je čime se bavi naša legenda

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Stjepan Meleš
26.03.2026.
u 13:31

U ranim medijskim izvještajima spominjao se vlasnički udjel od 50 posto, no stvarni podaci pokazuju da Modrić drži trećinu pivovare – sa 33,04 posto drugi je najveći suvlasnik, ali ne i većinski vlasnik

Prošle godine hrvatski kapetan i zvijezda talijanskog Milana Luka Modrić je postao jedan od suvlasnika jedne bjelovarske craft pivovare. Kako saznaje portal Lider, Modrić nije odustao od spomenutog biznisa. Nastavio je s ulaganjem svojih sredstava kako bi pivovaru podigao na još veću razinu.

U ranim medijskim izvještajima spominjao se vlasnički udjel od 50 posto, no stvarni podaci pokazuju da Modrić drži trećinu pivovare, sa 33,04 posto drugi je najveći suvlasnik, ali ne i većinski vlasnik.

Istog dana kad i Modrić, u pivovaru je ušao bivši suigrač i vatreni Hrvoje Čale s dva posto udjela, koji je ujedno imenovan direktorom, zajedno s postojećim direktorom Ivanom Babićem, piše spomenuti portal.

Osim proizvodnje piva, kod Modrićevih ulaganja najviše se ističu nekretnine i njegova obiteljska tvrtka Modric Family SL, koja je osnovana još prije pet godina, a u koju je Luka nedavno uložio 22 milijuna eura.

