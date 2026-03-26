Luka Modrić nastavlja ulagati u biznis u Hrvatskoj! Otkriveno je čime se bavi naša legenda

Prošle godine hrvatski kapetan i zvijezda talijanskog Milana Luka Modrić je postao jedan od suvlasnika jedne bjelovarske craft pivovare. Kako saznaje portal Lider, Modrić nije odustao od spomenutog biznisa. Nastavio je s ulaganjem svojih sredstava kako bi pivovaru podigao na još veću razinu.

U ranim medijskim izvještajima spominjao se vlasnički udjel od 50 posto, no stvarni podaci pokazuju da Modrić drži trećinu pivovare, sa 33,04 posto drugi je najveći suvlasnik, ali ne i većinski vlasnik.

Istog dana kad i Modrić, u pivovaru je ušao bivši suigrač i vatreni Hrvoje Čale s dva posto udjela, koji je ujedno imenovan direktorom, zajedno s postojećim direktorom Ivanom Babićem, piše spomenuti portal.

Osim proizvodnje piva, kod Modrićevih ulaganja najviše se ističu nekretnine i njegova obiteljska tvrtka Modric Family SL, koja je osnovana još prije pet godina, a u koju je Luka nedavno uložio 22 milijuna eura.