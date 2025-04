Valent Sinković obranio diplomski rad između dva treninga! Morao je položiti 60 ispita

Osim što je trostruki olimpijski pobjednik i šesterostruki svjetski prvak, Valent Sinković od jučer se može zvati i "stručnim specijalistom trenerske struke veslanja". Pojednostavljeno, nakon petogodišnjeg studija na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu, proslavljeni veslač postao je i diplomirani trener. Pred povjerenstvom za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu prof. dr. sc. Pavle Mikulić (mentor), prof. emer. dr. sc. Dragan Milanović i izv. prof. dr. sc. Luka Milanović, stariji brat Sinković obranio je završni rad na temu "Pregled trenažnih sadržaja i opterećenja u pripremnom periodu vrhunske veslačke posade". Učinio je to u pauzi između jutarnjih 20 kilometara na vodi i popodnevnog treninga u teretani.

S tim činom Valent je završio specijalistički diplomski stručni studij i nakon prestanka natjecateljske karijere, koja bi po njegovim i bratovim najavama mogla još prilično potrajati – živjet će životom akademskog građanina za kojeg još uvijek ne znamo hoće li se i u kojem obliku i prihvatiti trenerskog posla. No da ostane u veslanju na bilo koji način, bila bi velika stvar. Zanimljivo je da je Valentu mentor bio profesor Pavle Mikulić, Valentov i Martinov prvi trener u Školi veslanja Veslačkog kluba Mladost.

– Zatvorio se krug. Naš prvi trener meni je sada bio mentor – kazao je Valent, koji je, da bi dospio do ove razine, morao položiti 60 ispita.

Trideset ih je položio na prijediplomskom, osam ispita razlike kada se s usmjerenja Kondicijska priprema sportaša prebacio na specijalistički diplomski studij na kojem je imao još 22 ispita.

– Drago mi je da sam zatvorio ovo poglavlje u koje sam uložio puno vremena. Ono što mi je pomoglo jest da u stručnom studiju nema puno praktičnih predavanja kao u redovnom jer, uz svoju trenažnu periodiku i natjecanja, na predavanja ne bih ni stizao u dovoljnoj mjeri.

S obzirom na to da je riječ o najtrofejnijem diplomantu KIF-a svih vremena, čin obrane završnog rada pratili su uživo i brat mu Martin, glasnogovornica Kiti Iveta, supruga Antonela i roditelji Zdravka i Darko. I dok je za mamu ovo i veći doseg nego olimpijsko zlato, tata je u tom smislu bio nešto suzdržaniji, a par riječi o tome kako je Valent pripremao svoj diplomski kazala nam je supruga mu Antonela.

– Da sam ja bila na njegovu mjestu, ja bih uoči obrane diplomskog prezentaciju barem deset puta ponovila napamet. On je samo nekoliko puta pregledao slajdove i to je bilo to. S obzirom na stres vezan za onu finalnu olimpijsku utrku u Parizu, ova obrana diplomskog rada bila je opuštajući izlazak.

Nažalost, na Valentovoj obrani završnog rada nije bilo trenera Nikole Bralića. Na što se osvrnuo mentor prof. dr. sc. Pavle Mikulić:

– Jako mi je žao što nema trenera jer on bi zacijelo imao nekoliko desetaka pitanja.

No zato su pitanja postavljali otac i sin Milanović, a kondicijski trener nogometne reprezentacije pitao je u kojoj mjeri će se Sinkovići morati drukčije pripremati za olimpijsku stazu u Los Angelesu koja će na Igrama 2028. biti kraća za 500 metara (skraćena s 2000 na 1500)?

– Na ovih 2000 metara najvažniji je ovaj srednji dio, onih regatnih 1000 između 500 i 1500 metara, a tada će snaga finiša više odlučivati. A to znači da će biti potrebno i više anaerobne izdržljivosti i snage – kazao je Valent otkrivši da on i brat u bazičnom treningu snage u nabačaju dižu 110-120 kilograma, u čučnju do 165 a u "mrtvom dizanju" i po 200 kilograma.

Ova akademska prigoda ostat će u sjećanju profesoru emeritusu Draganu Milanoviću i njegovu sinu Luki, kondicijskom treneru nogometne reprezentacije, koji su prvi put bili zajedno u nekom povjerenstvu.

– Dojma sam da je upravo Valent htio da mu budem u komisiji s obzirom na to da sam mu za vrijeme studija bio tutor. Ja zagovaram da sportaši prve i druge kategorije moraju imati pravo na tutorski sustav. Pa gdje će najbolji glazbenici nego na Glazbenu akademiju ili pak talentirani glumci nego na Akademiju dramskih umjetnosti, a tako je i sa sportašima. Cijenim ja privatna veleučilišta i sveučilišta, ali njihovo pribježište mora biti KIF. Mi im moramo osigurati komoditet da studiraju po najsuvremenijim metodama, ako treba i na daljinu s otvorenim ispitnim rokovima cijelu godinu.

Takvo što itekako bi dobro došlo najnovijoj studentici kondicijske pripreme sportaša.

– Prije mjesec i pol navratila je do mene Zrinka Ljutić, koja je upisala naš studij, baš kao i njezin brat Tvrtko. Njoj će tutor biti profesorica Cvita Gregov.