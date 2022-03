Val nasilja u velikom porastu zbog koronavirusa? "Ljudi su predugo bili zatvoreni"

Nogomet u Srednjoj i Južnoj Americi u zadnje vrijeme doživljava veliki val navijačkog nasilja koji pomalo izmiče kontroli.

Posljednjih dana posebno se istaknuo masakr 5. ožujka u Meksiku u kojem je u Queretarou 26 osoba teško ozlijeđeno, a 14 uhićeno. Incident je također dobio posebnu pozornost zbog činjenice da će Meksiko biti domaćin Svjetskog prvenstva 2026., zajedno sa SAD-om i Kanadom.

Iste večeri, kao i u Meksiku, dogodili su se brutalni napadi ispred stadiona u Palmyri, nedaleko od kolumbijskog grada Calija, u kojima su sudjelovali navijači klubova America i Deportivo Cali. Međutim, dan nakon toga, u Brazilu su se sukobili navijači Atletico Mineira i Cruzeira, pri čemu je ubijena jedna osoba.

Dok akademici koji proučavaju nogometno nasilje kažu da je kraj ograničenja mjera protiv širenja novog koronavirusa, koji se okrivljuje za porast nasilja u francuskom i engleskom nogometu, svakako faktor, kažu da su vlasti neadekvatne..

- Nasilju u nogometu neće biti kraja, to mora biti vrlo jasno - rekla je za AFP Heloisa Reis, profesorica na Sveučilištu Unicamp u Sao Paulu, autorica knjige na tu temu, dodajući:

- Ali to se može smanjiti. Integrirani potrebna je javna politika.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9